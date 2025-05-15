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台灣參加歐銀倫敦年會 貢獻國際備受肯定

中央社／ 倫敦15日專電

歐洲復興開發銀行（EBRD）13至15日在倫敦總部舉行年會，駐英國代表姚金祥不僅在會議上與英、美、日、歐盟等主要的捐助國及多邊組織官方代表同台發言，更在歐銀的貿易促進計畫論壇與歐銀總裁芮諾－巴索（OdileRenaud-Basso）一同致歡迎詞，凸顯各界對台灣貢獻國際的重視。

姚金祥在年會期間以政府名義宣布，外交部持續挹注「台灣－歐銀技術合作基金」（TaiwanBusiness-EBRD Technical Cooperation Fund）400萬美元（約新台幣1億2000萬元），受政府支持的國際合作發展基金會（國合會）則增加投入3500萬美元融資於歐銀「氣候高影響力夥伴特別基金」（HIPCA）。

歐銀副總裁柏曼（Mark Bowman）14日分別與姚金祥、國合會秘書長黃玉霖舉行簽約儀式。

●台灣與理念相近夥伴加強合作 貢獻受肯定

今年是繼2016年後，歐銀再度於倫敦總部舉行年會，主題為「擴大視野、持續優勢」。台灣方面除了政府相關單位代表，也有企業和金融界人士參加。在會場，台灣屢獲肯定為EBRD的「重要策略夥伴」、「多年可靠友人」。

在13日登場的捐助國閉門會議，姚金祥座位左右兩邊分別為瑞士及土耳其、英國、美國代表。

姚金祥致詞提到，台灣長期與歐銀合作，積極支持歐銀在世界各地推動綠色城市、智慧城市、智慧交通、網路安全，並堅定支持烏克蘭的重建與社會經濟韌性，迄今已投入逾800萬歐元（約新台幣2億7000萬元）參與歐銀援烏相關計畫，領域涵蓋網路安全、人力發展、物流後勤、新創育成、保險市場。

中東歐一向是歐銀重點投資區域，戰火未熄的烏克蘭更是重中之重，不受國際情勢近幾個月的波動衝擊。姚金祥指出，台灣投資中東歐國家、促進當地產業的永續成長與創新，同時也期待隨著歐銀拓展業務，在撒哈拉以南非洲（SSA）貢獻台灣在中小企業發展、貿易融資等領域的專業。

姚金祥會後接受中央社採訪時說，參與歐銀讓台灣可靈活運用國際間的「多邊」和「雙邊」機制，讓「多邊」和「雙邊」機制相輔相成。

歐銀是多邊金融組織，而藉由參與歐銀的技術合作、融資等計畫，台灣能更有效拓展與烏克蘭及其他中東歐國家，以及土耳其與中亞、高加索和非洲地區國家的雙邊關係。不僅如此，台灣持續參與國際發展合作且有成效，也受英、美等理念相近國家肯定。姚金祥說，他預期台灣未來可憑藉自身在數位科技、資訊安全等領域的優勢，在歐銀有更大發揮。

黃玉霖則是在13日的歐銀TFP晚宴致詞表示，台灣在全球貿易和供應鏈扮演要角，且充分了解貿易活動在推進經濟成長、消弭貧窮可發揮的關鍵力量。儘管有地緣政治變動帶來的挑戰，透過與歐銀等國際夥伴合作，台灣仍可為全球各地區的繁榮穩定、以及維持國際貿易的活絡作出貢獻。

●歐銀講求投資成效 台灣憑實力參與國際市場和發展合作

各國派駐歐銀或受命出席歐銀會議的代表，往往是各國政府官員或央行領導層。另一方面，雖然肩負國際發展任務，歐銀本質上仍是講求投資實績的商業銀行，因此有必要秉持客觀、專業、務實的行事原則。這些因素有利台灣憑藉實力，避免不合理的政治干擾，與各國官方代表平等互動。

歐銀成立於1991年，歷史背景為蘇聯解體，前華沙公約組織成員國紛試圖擺脫共產集權體制。歐銀透過提供融資擔保、放款、專業諮詢與技術支援等方式，鼓勵中東歐、中亞、高加索、巴爾幹地區國家邁向市場經濟和自由民主政治，並推動法規和政策改革。

由於發展中國家往往面臨信用等級和資本不足、投資人對潛在風險卻步等難題，由歐銀出面提供擔保、融資、政治支持及違約善後協助等機制，有助分擔風險，提升各國企業及其他國內外資金進場投資的意願。

值得一提的是，為推廣自由開放經濟，歐銀主要投資私部門，運用技術合作和金融輔助等工具，吸引更多資金投入市場，而非僅挹注大型基礎建設。

隨著歐銀放眼中東歐以外國家，歐銀的會員（即股東）也擴展至如今多達77個，涵蓋來自歐、美、亞、非、大洋洲的75國，以及歐洲聯盟（EU）、歐洲投資銀行（EIB）這兩個多邊組織。

歐銀原本在38個國家設有營運據點，在當地落實各項計畫，但在俄羅斯2014年非法兼併烏克蘭克里米亞半島（Crimea）、2022年全面侵略烏克蘭後，歐銀已停止投資俄羅斯和白俄羅斯，並關閉在這兩國的辦公室。

台灣自1991年歐銀成立之初即與歐銀建立合作關係。儘管受限於不是國際貨幣基金（IMF）會員，因此還未能成為歐銀會員，但台灣與歐銀及歐銀各營運據點國的合作持續深化，且多年來是歐銀貿易促進計畫（TFP）主要支持者。

台灣官方透過捐助，參與歐銀的計畫設計和可行性評估，並支援歐銀向營運國或放款對象提供專業知識與技術協助。台灣另也透過國合會參與歐銀的共同融資案。台灣企業則可藉由參與相關國家的公開招標案、企業媒合等，拓展事業版圖。自1991年以來，透過捐助與融資，台灣已參與超過400項歐銀計畫。

中東 烏克蘭

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