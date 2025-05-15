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政院提平埔原住民族群身分法草案 明確身分認定機制

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
因應憲法法庭111年度憲判字第17號判決，行政院會今天通過「平埔原住民族群身分法」草案。圖／行政院提供
因應憲法法庭111年度憲判字第17號判決，行政院會今天通過「平埔原住民族群身分法」草案。圖／行政院提供

因應憲法法庭111年度憲判字第17號判決，行政院會今天通過「平埔原住民族群身分法」草案，專法中明確訂定民族認定標準、個人成員的身分要件及登記程序。行政院長卓榮泰指出，草案具體實現憲法保障原住民身分認同權及文化權，以及平埔原住民族群20餘年來正名的訴求。

平埔族群為早在漢人於17世紀移民來台灣移墾前，就分布在北部的宜蘭、基隆一直到恆春的台灣西部沿海平原地帶上，存有各個不同文化、不同語言、不同部落認同的社會群體。平埔族群北自蘇澳與泰雅族交界，南自枋寮與排灣族交界，後有漢人壓迫部分移入恆春、埔里、花東等地。

根據憲法法庭111年度憲判字第17號判決，憲法所保障的原住民族應包括台灣現存的所有南島語系民族。凡仍保有民族語言、習俗、傳統文化特徵，並維持族群認同，且有歷史紀錄可稽的族群，皆可依意願申請核定為原住民族。

憲判要求，政府應於3年內透過修法或立新法，明確規範台灣其他原住民族的核定標準、身分要件及登記程序。行政院會通過原民會提出的「平埔原住民族群身分法」草案，將送立法院審議。

根據草案，平埔原住民，是指既存於台灣，同屬南島語系民族的山地與平地原住民外的其他台灣原住民族；其民族語言、習俗、傳統等文化特徵至今仍然存續，其成員仍維持族群認同，且有客觀歷史紀錄可稽，並依其民族意願，申請中央主管機關報請行政院核定，依本法規定登記，取得平埔原住民身分者。

若要核定成「平埔原住民族群」，須由申請人檢具申請書，證明該民族的語言、習俗、傳統等文化特徵至今仍然存續，該民族成員仍維持族群認同，有客觀歷史紀錄佐證該民族為既存於台灣的南島語系民族；申請人為自然人者，應為成年並有30人以上；為經合法立案的人民團體者，應附立案證書，向政府申請核定平埔原住民族群。

草案提到，經行政院核定為平埔原住民族群者，就確定該族的民族成員身分，後續由中央主管機關及直轄市、縣（市）主管機關公告一定期間，貫徹憲法明定國家應依民族意願，保障原住民族權利，經中央主管機關徵詢該民族意願後，得再行決定是否延長公告期間。

草案也規範，政府應辦理平埔原住民族群社會及經濟狀況調查，並應於各項調查統計及專題分析納入平埔原住民族群。政府辦理平埔原住民族群相關事務時，應符合憲法增修條文特予保障原住民族文化的意旨，避免反於歷史事實及國際保護原住民族潮流。

原住民族 憲法法庭 族群

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