快訊

嗆教訓張啓楷這個後輩小子 柯建銘痛批「笨鳥不要學飛」

陳宗彥被控涉性招待判無罪 法官：無法證明「陳董」就是陳宗彥

川普開大絕！曝光與蘋果庫克對話「我不希望你在印度建廠」

非法棄置營建土石方擬列加重組織罪 最高關7年不得緩刑

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
營建剩餘土石方及營建混合物非法棄置案件日益增加，環境部今天提出建立全方位廢棄物管理機制。圖／行政院提供
營建剩餘土石方及營建混合物非法棄置案件日益增加，環境部今天提出建立全方位廢棄物管理機制。圖／行政院提供

近10年全國營建剩餘土石方量成長75%，行政院長卓榮泰要求2027年完成填埋需求，環境部預計透過拓增營建剩餘土石方去化量能、統一管理強度、建置智慧圍籬，搭配修正「廢棄物清理法」及訂定「資源循環促進法」草案，預計5月底公告，拚下會期送入立法院審議。

針對組織犯罪案件，「廢清法」擬將非法棄置刑責自5年提升至7年且不得緩刑；對於農地和敏感地區汙染，罰金上限將從1500萬元提高至2000萬元。

近年營建剩餘土石方及營建混合物非法棄置案件日益增加，環境部統計，營建土石方近年平均產出量約4000萬餘方，其中約有1000萬方需要填埋，現有土資場及大型工程可供土方填埋量不足，且區域不平衡；土石方與廢棄物的管理強度差異及土方法規強制力不足等因素，使北土、北廢南運時有所聞，並有不肖業者鑽管理漏洞以謀私利。

根據環境部統計，全國近10年營建剩餘土石方增加幅度達75%，導致處理量能不足，需要進行填埋，卓榮泰指出，過去營建工地產出土石方與廢棄物的管理機制不一致，營建產出物非法棄置案件不斷發生，對環境衛生與國土永續都造成嚴重影響。

卓榮泰表示，依「廢清法」，執行機關為地方政府，環境部此次提出的統合性方針，由中央與地方共同以拓增營建剩餘土石方去化量能、統一管理強度、建置智慧圍籬而推動相關的修法作業，務必於2027年底前達成營建剩餘土石方填埋需求，妥善處理營建產出物最終去化問題。

環境部表透露，由地方政府成立「營建產出物跨局處推動平台」作為對口，與內政部及環境部共同推動，共同解決營建產出物造成的環境危害。

針對將來修法方向，環境部資源循環署長賴瑩瑩指出，屆時將加重組織犯罪處罰刑度，擬增列「再利用」等行為要件，非法棄置刑責自5年增至7年且不得緩刑；造成農地和敏感地區汙染，罰金從最高1500萬元提高至2000萬元；另為防止犯罪集團脫產，將修法提前啟動債權保全程序。

卓榮泰 廢棄物 環境部

延伸閱讀

世壯運開幕倒數 賴總統將賀電祝福

運動部9/9國民體育日掛牌 部徽源自Team Taiwan

政院推智慧機器人產業計畫 預估產值5年內增至500億元

卓榮泰嗆不補台電隨時可漲電價 政院：尊重審議會決議

相關新聞

陳宗彥涉性招待案一審無罪發3點聲明 南檢研議上訴

行政院前發言人陳宗彥被控擔任台南市政府新聞處長及民政局長期間，因業者請託視聽歌唱場所變更使用工程案及關說警職人員平調案，接受性招待2次被訴，陳宗彥主張無罪，台南地院今天下午一審宣判，陳宗彥無罪；酒店業者連家樑涉圖利媒介性交罪，判10罪應執行1年，得易科罰金，緩刑2年，判決確定後繳交40萬元；王孝瑋應執行8月，緩刑2年，判決確定後繳交25萬元。...

政院提平埔原住民族群身分法草案 明確身分認定機制

因應憲法法庭111年度憲判字第17號判決，行政院會今天通過「平埔原住民族群身分法」草案，專法中明確訂定民族認定標準、個人...

非法棄置營建土石方擬列加重組織罪 最高關7年不得緩刑

近10年全國營建剩餘土石方量成長75%，行政院長卓榮泰要求2027年完成填埋需求，環境部預計透過拓增營建剩餘土石方去化量...

世壯運周六登場 賴清德確定不出席開幕典禮

2025雙北世壯運17日在台北大巨蛋舉行開幕典禮，今天稍早據記者掌握消息，距開幕倒數72小時，參加開幕典禮「最高層級」是政務委員史哲，賴清德總統或行政院長卓榮泰到「目前為止」並無出席開幕典禮的計畫。台北市長蔣萬安今被問及賴清德總統會不會出席世壯運開幕？蔣表示，賴總統當天開幕無法親自出席，不過會以發賀電的方式祝賀，祝活動圓滿順利。

三峽茶行第六代長媳 商管碩士林孟諭化身食農教育推手

新北三峽有台灣綠茶故鄉美名，三峽區農會每年4月辦春季碧螺春綠茶評鑑，34歲女青農林孟諭今年代表天芳茶行抱回特優殊榮，這是該茶行第十七度獲碧螺春特等獎。林孟諭的丈夫黃耀寬是茶行第六代，兩人2018年結婚後，林孟諭跟著公婆、丈夫學習製茶。她發揮商管碩士專長，加入經營後，擴大網路銷售、品牌行銷能量，化身食農教育推手，展現新生代從農潛力。

照片看歷史／1954年黨國元老丁惟汾公祭 蔣中正致祭

1954年5月15日，中華民國開國元勳、同盟會創始人之一、國民黨評議委員的丁惟汾當日上午舉行公祭，時任總統蔣中正上午9時20分率國民黨全體中央委員、評議委員致祭，儀式莊肅隆重。蔣中正身著米色中山裝，面露哀戚，於領導全體與祭人員上香，默花，讀祭文後，向丁的遺族行三鞠躬禮，並至靈幃內慰問家屬，頻勸家屬節哀保重。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。