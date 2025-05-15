非法棄置營建土石方擬列加重組織罪 最高關7年不得緩刑

近10年全國營建剩餘土石方量成長75%，行政院長卓榮泰要求2027年完成填埋需求，環境部預計透過拓增營建剩餘土石方去化量能、統一管理強度、建置智慧圍籬，搭配修正「廢棄物清理法」及訂定「資源循環促進法」草案，預計5月底公告，拚下會期送入立法院審議。

針對組織犯罪案件，「廢清法」擬將非法棄置刑責自5年提升至7年且不得緩刑；對於農地和敏感地區汙染，罰金上限將從1500萬元提高至2000萬元。

近年營建剩餘土石方及營建混合物非法棄置案件日益增加，環境部統計，營建土石方近年平均產出量約4000萬餘方，其中約有1000萬方需要填埋，現有土資場及大型工程可供土方填埋量不足，且區域不平衡；土石方與廢棄物的管理強度差異及土方法規強制力不足等因素，使北土、北廢南運時有所聞，並有不肖業者鑽管理漏洞以謀私利。

根據環境部統計，全國近10年營建剩餘土石方增加幅度達75%，導致處理量能不足，需要進行填埋，卓榮泰指出，過去營建工地產出土石方與廢棄物的管理機制不一致，營建產出物非法棄置案件不斷發生，對環境衛生與國土永續都造成嚴重影響。

卓榮泰表示，依「廢清法」，執行機關為地方政府，環境部此次提出的統合性方針，由中央與地方共同以拓增營建剩餘土石方去化量能、統一管理強度、建置智慧圍籬而推動相關的修法作業，務必於2027年底前達成營建剩餘土石方填埋需求，妥善處理營建產出物最終去化問題。

環境部表透露，由地方政府成立「營建產出物跨局處推動平台」作為對口，與內政部及環境部共同推動，共同解決營建產出物造成的環境危害。

針對將來修法方向，環境部資源循環署長賴瑩瑩指出，屆時將加重組織犯罪處罰刑度，擬增列「再利用」等行為要件，非法棄置刑責自5年增至7年且不得緩刑；造成農地和敏感地區汙染，罰金從最高1500萬元提高至2000萬元；另為防止犯罪集團脫產，將修法提前啟動債權保全程序。