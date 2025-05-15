台文館推廣台灣漢詩繪讀本 號召全國師生參與

國立台灣文學館舉辦「台灣漢詩繪讀本推廣活動」，號召全國教師、學生及社會大眾參與，讓台灣漢詩走進日常生活，23日開跑。

根據台文館今天發布新聞稿，活動透過主題工作坊、教師研習及微型書法展等，結合台文館歷年研究及出版成果，包括：「全台詩」、「台灣漢詩三百首」與「貓奴容鼾睡」、「宴享醍醐味」等繪讀本，讓古典詩不再只是背誦練習，而是一種跨越世代的多元學習。

新聞稿指出，台灣漢詩是與土地緊密連結的文學瑰寶。漢詩中所描述的台灣風土、飲食文化、歲時節令，以及所蘊含的情感，不僅可一窺當時台灣人的生活，時至今日依然與現代社會密切相連。

例如，清代新竹詩人林占梅在「夜臥以一貓暖足戲占」詩中寫道：「大度獨誇余，藝祖難匹對。臥側更無猜，貓奴容鼾睡。」生動刻劃詩人在涼夜裡讓貓擠進被窩、鼾睡在旁，即使翻身不便，也不忍驚擾之情境，這樣的生活經驗，至今依舊在許多養毛小孩的人們之間真切上演。

本次系列活動規劃4大推廣主軸：5至7月辦理兩場主題工作坊與一場教師研習會，分別聚焦「台灣漢詩與文人生活」、「台灣漢詩的旅遊書寫」及「台灣漢詩的教學應用」；7至10月則推出「心托毫端：台灣漢詩書法展」，巡迴台南、新北、宜蘭等地，展現漢詩與書藝交融之美。