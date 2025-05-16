王者地標橫空出世 遠傳 SKY GARDEN 引領新豪宅概念

文／ 簡伶恩 提供

圖／遠傳 SKY GARDEN 提供
圖／遠傳 SKY GARDEN 提供

當全球政經情勢詭譎多變、全台房市高檔盤整之際，市場普遍選擇切割產品、壓低總價以求去化，唯獨桃園中路重劃區呈現逆勢操作的驚世之作——由長昇事業夥伴遠傳建設打造的「遠傳 SKY GARDEN」，推出72～156 坪的優質產品，開價直衝「7 字頭」，無疑在桃園市場創造了一座特殊性的建築，其背後的市場策略與客層鎖定，已成為業界與高端買家關注焦點。

房市專家指出，近年資金大量回流，隨著航空城計畫挹注發展動能，加上雙北市中心房價動輒百萬/坪、竹北高總價宅站穩 80 萬/坪，桃園自然成為兼具距離、價值與生活質感的黃金區位。過往桃園市場以剛性需求為主，多鎖定中小坪數，唯獨 72～156 坪產品長期稀有，形成市場真空。

圖／遠傳 SKY GARDEN 提供
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有底氣喊出高價，自然來自於產品本身無可取代的規格與視野。遠傳 SKY GARDEN 推出兩大市場罕見的頂級配備，首先導入「垂直綠化」概念——在桃園高層住宅中堪稱創舉。此次特別邀請王朝雍建築師、木荷景觀團隊、水相設計、光拓彩通聯合規劃設計，強強聯手，定義桃園未來豪宅新標竿。

此次於「遠傳 SKY GARDEN」導入垂直景觀設計——擁有 大陽台種植實體喬木，並運用跳島陽台的手法讓三米高的大樹垂直生長，形塑層層蔥鬱、以空中樹的綠化立面，於都市天際線中自成風景。

圖／遠傳 SKY GARDEN 提供
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有底氣喊出高價，自然來自於產品本身無可取代的規格與視野。遠傳 SKY GARDEN 推出兩大市場罕見的頂級配備，首先導入「垂直綠化」概念——在桃園高層住宅中堪稱創舉。

此次特別邀請王朝雍建築師、木荷景觀團隊、水相設計、光拓彩通聯合規劃設計，，強強聯手，定義桃園未來豪宅新標竿。

此次於「遠傳 SKY GARDEN」導入垂直景觀設計——每戶擁有 大陽台種植實體喬木，並運用跳島陽台的手法讓三米高的大樹垂直生長，形塑層層蔥鬱、以空中樹的綠化立面，於都市天際線中自成風景。

結構安全亦突破了傳統思維，建案採用造價高昂的日本進口 OILES 隔震技術，能有效吸收高達 70%的地震能量，是目前桃園唯一配置純日系高規技術的高級住宅。在台灣地震頻繁的條件下，隔震設計將成為層峰人士購屋的重要指標。

在公設規劃，更以「美術館」為靈感主軸，從家具、畫作到陳設細節皆精雕細琢，營造出專屬塔尖人士的藝術居所，將居住空間昇華為生活品味的展演舞台。

「遠傳 SKY GARDEN」甫一公開，即吸引不少高端客層預約詢問。市場分析指出，其首創桃園高層「垂直綠化外觀」、「日系隔震」工法及防災建築規劃、並於空間與公設細節中精準傳遞尊榮感，該案將有望突破桃園豪宅的傳統設計，成為時代與城市榮耀的象徵。

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