原鄉悍將出動！用三天冒險喚醒孩子的勇氣與自然連結

今夏，讓孩子遠離城市喧囂、放下3C，投入一場親近山水、挑戰極限的冒險旅程-「原鄉悍將山水秘境活動隊」，由救國團新竹團委會策劃、專為國小高年級與國中生設計，將於苗栗泰安與南投日月潭秘境熱烈展開。

新竹救國團原鄉悍將山水秘境活動隊。 圖／救國團提供

營隊主打三大體驗價值：「冒險挑戰」、「自然教育」、「團隊合作」。孩子將與夥伴一同攀岩、溯溪、跳水，挑戰自己的極限，也透過團隊協作建造竹筏並航行於水域，發展團體溝通力與實作力。這些體驗不僅是戶外活動，更是一次性格養成與品格教育的實戰場。

新竹救國團原鄉悍將山水秘境活動隊。 圖／救國團提供

營隊同時響應聯合國永續發展目標（SDGs），強調「健康與福祉」（SDG3）、「優質教育」（SDG4）、「保育海洋生態」（SDG14）與「和平正義及健全制度」（SDG16）。從無痕山林、溪流安全到森林探索，讓孩子從實作中學會愛護自然、尊重差異與環境責任。

新竹救國團原鄉悍將山水秘境活動隊。 圖／救國團提供

此外，活動設計結合原住民族泰雅與邵族的生活智慧，引導學童認識本土文化並敬畏大自然，打造身心靈合一的全方位營隊學習。

凡報名即享 3天2夜全包式體驗，含住宿、交通、保險、活動裝備，課程內容由具專業山訓與溯溪教練帶領，保障安全無虞。

新竹救國團原鄉悍將山水秘境活動隊。 圖／救國團提供

🌿 把握暑假最有價值的三天，讓孩子走進山林水域，從中培養勇氣、自信與永續意識。原鄉悍將，等你一起出發。

本營隊規劃3梯次，第一梯7/16-7/18(即將額滿)、第二梯7/23-7/25、第三梯8/18-8/20，活動於南投日月潭及苗栗騰龍週邊舉行，歡迎國小3-6年級同學踴躍報名。

新竹救國團原鄉悍將山水秘境活動隊。 圖／救國團提供

今年暑假新竹救國團另外還規劃了多樣多元的營隊活動如「尖石獵人生活體驗營」、「Yes Sir！報告班長特戰勇士營」及「美利達單車DIY夏令營」……等，更多營隊資訊歡迎洽詢服務專線(03)515-3383。