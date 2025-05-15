立院三讀增國定假日 洪申翰：協助後續法規執行
立法院日前三讀通過修法新增國定假日，今年包含教師節、光復節全民放假，勞動部長洪申翰今天說，勞動部作為行政部門，會協助已通過的法規執行，提醒雇主注意勞基法。
立法院日前經表決，三讀通過紀念日及節日實施條例，勞動節改為全國放假，國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日等4天。
立法院社會福利及衛生環境委員會今天處理或審查114年度中央政府總預算決議有關勞動部主管預算凍結報告案76案，洪申翰受訪對於國定假日增加指出，紀念日及節日實施條例已經三讀通過，勞動部作為行政部門，必須協助已經通過的法規進行。
洪申翰說，勞動部會提醒雇主必須依照勞基法規定，國定假日必須給勞工休假，若雇主徵得勞工同意，在國定假日出勤，必須給雙倍工資，後續會來協助執行。
至於關於國民黨立委提案，勞工任職三個月就可以有3天特休一事，勞動部是否支持，洪申翰表示，各方意見都會持續搜集，看如何讓相關制度更健全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言