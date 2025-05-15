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立院三讀增國定假日 洪申翰：協助後續法規執行

中央社／ 台北15日電

立法院日前三讀通過修法新增國定假日，今年包含教師節、光復節全民放假，勞動部洪申翰今天說，勞動部作為行政部門，會協助已通過的法規執行，提醒雇主注意勞基法。

立法院日前經表決，三讀通過紀念日及節日實施條例，勞動節改為全國放假，國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日等4天。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天處理或審查114年度中央政府總預算決議有關勞動部主管預算凍結報告案76案，洪申翰受訪對於國定假日增加指出，紀念日及節日實施條例已經三讀通過，勞動部作為行政部門，必須協助已經通過的法規進行。

洪申翰說，勞動部會提醒雇主必須依照勞基法規定，國定假日必須給勞工休假，若雇主徵得勞工同意，在國定假日出勤，必須給雙倍工資，後續會來協助執行。

至於關於國民黨立委提案，勞工任職三個月就可以有3天特休一事，勞動部是否支持，洪申翰表示，各方意見都會持續搜集，看如何讓相關制度更健全。

勞動部 國定假日 洪申翰

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