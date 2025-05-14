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人力荒有解？國科會4年100億打造台灣智慧機器人供應鏈

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國科會主委吳誠文。記者黃婉婷／攝影
國科會主委吳誠文。記者黃婉婷／攝影

行政院會明天將通過國科會所提出的「AI新科技─智慧機器人計畫」，身兼政務委員的國科會主委吳誠文今天透露，明年起國科會4年將編列100億元，國發會10年也將編列100億的預算，盼打造本土智慧機器人新創品牌公司，建立AI機器人供應鏈，有望成為下個兆元產業。

「產業界面臨人力缺乏，不只勞動人力，連服務人力都在缺乏。」吳誠文指出，若國家不制定AI機器人政策，將面臨更嚴重的人力短缺，因此國科會、國發會、經濟部、數發部共同討論出智慧機器人計畫，明年起發展台灣自主智慧型機器人產業鏈，串連設計、製造、運用。

吳誠文指出，第一階段將先以智慧醫療、旅宿餐飲業應用為主，粗估計畫上路2年就會有產品出爐，下階段則聚焦無人載具智慧化。他強調，初期在算力及雲端服務上穢語輝達等國際大廠合作，但政府堅持主權AI，相關資料勢必留在台灣。

吳誠文說，國科會預計明年編列4年100億元的科技預算挹注，國發會也會編列10年100億元的預算，將成立新創公司，由政府投資引導民間投資，再投入研發補助。

根據行政院規劃，智慧機器人計劃將搭配大南方新矽谷計畫，於台南柳營工業區設立機器人產業製造中心，研發基地則選在六甲的工研院南分院。吳誠文說，國科會下設的國研院也預計成立機器人研究中心，研究如何將大腦智慧從人身上轉移到機器人。

針對智慧機器人計畫的未來產值，吳誠文說，預期政府投資將會帶動民間企業投資，計畫順利推動、產業鏈串聯成功後，台灣自主智慧型機器人產業鏈有望創造另個兆元產業。

人力 吳誠文 國科會

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