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再度向立法院爭取 藍委提兩項條件換1000億元補貼遭台電拒絕

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電拒絕同意換得1000億元補貼的兩項條件。圖／聯合報系資料照片
台電拒絕同意換得1000億元補貼的兩項條件。圖／聯合報系資料照片

台電多次向立法院爭取預算補貼虧損失敗，此次藉由「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」機會，再度向立法院爭取1000億元補貼，國民黨立委賴士葆提出同意撥補1000億元的兩項條件，核電廠延役及承諾2028年以前不漲電價，但遭台電拒絕了

台電表示，電價是由電價費率審議會決議，台電若能獲得1000億元的撥補，屆時電價費率審議會也會將此撥補納入考量。

台電指出，在野黨委員要台電承諾重啟核電及不漲電價來換千億預算撥補，但核能使用以安全為前提，不能輕率以對，把核安作為交換條件不是負責態度，而千億特別預算是用於健全台電財務，調節能源價格，減少對物價影響，台電承諾盡全力開源節流穩定合理電價，在關稅衝擊下做全國產業後盾，呼籲國會支持。

立法院日前已三讀通過核管法修法，修訂核電延役、重啟法規，台電指出，核能使用應對社會、後代子孫負責，包含核能安全的專業責任、核廢料處理的世代責任，以及民意共識的民主責任。

台電表示，核安為核能使用最大前提，因此後續仍需待主管機關核安會修訂子法及相關核安檢查要求事項，台電才能進行評估，草率評估或承諾無助於台灣能源轉型的合理討論，而核三2號機現有運轉執照有效期限為40年，為確保核安，5月17日屆期仍需停機。

電價方面，台電強調，2022至2024年台電為減緩物價衝擊，吸收民生電價及產業電價未調足成本近6000億元，政府編列預算撥補台電，有助於台電持續投資電力建設、穩定供電，也可降低電價調整影響，產業界也呼籲撥補台電以避免衝擊企業競爭力。

台電表示，他們不能保證電價調整與否，就如同沒有人能保證國際燃料價格不漲，台電會將燃料成本與電業營運成本向電價費率審議會充分說明，由審議會決議電價是否調漲。

台電說，期盼國會支持特別預算，這筆預算撥補可健全台電財務，提升台電財務韌性，以因應未來能源價格波動對民生物價造成的影響，屆時電價費率審議會也會將此撥補納入考量。

台電 核能 電價

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