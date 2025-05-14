解決人力荒 國科會：台灣智慧型機器人拚2年應用

為解決人力荒以及打造台灣自主智慧型機器人產業鏈，國科會等4部會合作推動「AI新科技─智慧機器人計畫」，預計明年起串聯設計、製造、運用，成立新創公司吸引投資，力拚2年讓台灣品牌的智慧型機器人應用於醫療、餐飲、旅宿等產業。

國科會明天將在行政院會報告「AI新科技─智慧機器人計畫」。國科會主委吳誠文今天向記者說明，總統賴清德去年便交代政院要努力發展機器人，打造台灣成為人工智慧之島，加以國科會去年舉行全科會，台積電董事長魏哲家致詞時也提到，產業界應發展多功能領域的機器人等，加以製造業、服務業等行業明顯人力缺乏，因此國家必須制定長遠的智慧型機器人政策，避免面臨人力短缺、各行各業衰退。

吳誠文說，智慧機器人計畫由國科會、國發會、經濟部、數發部共同討論，計畫目標是自明年起，發展台灣自主智慧型機器人產業鏈，將設計、製造、運用在台灣完整串聯起來，做出機器人完整供應鏈，「這是一個自有品牌，將來拚行銷國際」。

他表示，智慧機器人發展方向會以人工智慧（AI）為主軸，所有人型、四隻腳型、翅膀型，甚至水面上下等所有可以自主移動、具有人工智慧的機器，都是計劃發展的一環；至於鎖定的應用場域，吳誠文指出，將先以智慧醫療、旅宿餐飲業的應用為主，估算計畫上路2年就會有產品進入應用市場。

吳誠文也強調，雖然初期在算力以及雲端服務上，應該會與輝達等國際大廠合作，但政府堅持主權AI，相關資料絕對會留在台灣。

計畫經費部分，吳誠文說，國科會目前預計明年編列4年期共新台幣100億元的科技預算挹注，另外，國發會也會編列10年期100億元的預算，透過成立新創公司，由政府投資引導民間投資，再投入研發補助。

吳誠文表示，研發基地預計將設置在台南市六甲區中研院南分院當中，機器人製造基地則會落腳台南北邊的柳營科技工業區，等於研發跟製造都在北台南，兩邊基地相近銜接；另外，國科會下設的國研院也預計成立機器人研究中心，且會有別於過去以機械為主的研究，改以人工智慧為主，研究如何將大腦智慧從人的身上轉移到機器人。

對於未來估計產值，吳誠文說，預期政府投資將會帶動企業投資，一旦計畫順利推動、產業鏈串聯成功，台灣自主智慧型機器人產業鏈也有望是個新的兆元產業。