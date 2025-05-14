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台法合辦國際防災交流 促升國際港灣防救災韌性

中央社／ 台北14日電

消防署偕法國在台協會於今天起共同辦理國際海事防災交流訓練，藉此汲取歐洲先進的防災技術，並分享自身經驗給國際社會，有效提升國際港灣港口防救災能力。

消防署下午發布新聞稿表示，為強化台灣在國際港灣的災害應變能力，並促進國際消防教育訓練及港口安全管理上的合作，攜手法國在台協會自今天起至23日止，共同辦理「114年國際海事消防緊急應變交流研討會暨船舶火災搶救團隊交流訓練」。

同時，希望藉此透過跨國消防合作訓練，有效提升國際港灣防救災韌性。

消防署表示，港口關鍵基礎設施是國家的交通、貿易與經濟的重要樞紐，更是國家門戶，對周邊產業發展至關重要；面對氣候變遷及全球貿易發展帶來的挑戰，提升港口、工業區及城市地區的防救災能力刻不容緩。

除此之外，也感謝法國在台協會、台灣港務股份有限公司及港區各相關災害防救業務單位到場，共同見證台法消防合作的重要里程碑。

消防署說，這次台法消防合作，台灣不僅能汲取歐洲先進的防災技術，也能分享自身經驗給國際社會，包括台灣在災害防救師資培訓領域，累積的豐富經驗，共同提升全球災害應變能力。

另外，今天進行法國專家為主的研討會後，隨即移師前往消防署訓練中心進行船舶火災搶救團隊交流訓練，期盼透過這次在專業場地、裝備器材及師資方面的交流，精進港灣防救災技術。

消防署表示，未來將持續推動國際合作，包括南亞及東南亞各國的技術交流，共同培訓國際專業消防菁英，深化台灣在防救災領域的技術與知識交流，攜手提升國際防救災能力，為全球防救災韌性貢獻力量。

法國

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