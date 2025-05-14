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關繼威童年經歷 「不漏洞拉」回望越南船民離散史

中央社／ 台北14日電

今年是越戰結束50週年，「不漏洞拉：越南船民的故事」由越南船民第一手口述歷史視角出發，記錄越南與香港不為人知離散歷史，也是奧斯卡男配角關繼威童年曾經歷的時代巨浪。

「不漏洞拉：越南船民的故事」作者黃雋慧出生於香港，在1997年政權移交前移民加拿大，認識幾位同樣移民當地的越南船民，集結以7個越南家庭第一手的訪談資料成書，如今正值越戰結束50週年出版增修版。

「從今以後，香港已對越南船民實施新政策。從此，凡因經濟問題以船民身分設法進入香港者，將被視為非法入境。非法入境者不可能移居第3國，他們將被監禁並等待遣返回越南。」這是1988年，香港政府向越南船民解釋新難民政策的廣播文。

「不漏洞拉」是越南語「從今以後」的粵語音譯，也成為難民潮的歷史註腳。根據衛城出版書訊，1970年代越戰結束後，大批越南人因畏懼共產政權統治，以及政治與經濟壓迫，選擇冒險逃亡，乘船出海，尋找生路，這群人被稱為越南船民。

聯合國估計，在海上漂流的船民，有約20萬至40萬人喪命海中；倖存者則流轉於各地難民營與中繼站，希望獲得西方國家的移民資格。

以電影「媽的多重宇宙」奪下奧斯卡最佳男配角的關繼威，便曾在得獎感言中提到，他在童年時乘船離開越南，中途停留香港難民營1年後，才輾轉抵達美國加州，展開新生活。

衛城出版指出，在漂流途中，許多船民與親人生離死別，也常遭遇海盜洗劫、周邊國家的邊防驅趕、荒地求生等困境。

他們離散的足跡遍及泰國、馬來西亞、印尼、香港、台灣、中國、美國與加拿大等地，不僅促成各國建立協力援救、難民營轉運、定居他國與遣返機制，也折射出冷戰時期地緣政治勢力的消長。

衛城出版認為，在越戰終結50週年之際，當代各國極右政權抬頭，對國際難民的態度趨於收緊。在這樣的動盪年代，如何守住人性底線、促進國際團結互助、打擊人口販運，也許能從這段被遺忘的難民歷史中，照見當代難題的答案。

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