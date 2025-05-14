助攻大罷免？水情「藍」燈被消失 水利署澄清：配合警戒原則調整

經濟部水利署更改水情燈號，將代表水情正常的藍燈取消，留下綠、黃、橙、紅四色，取消藍色燈號的作法，遭質疑是助攻大罷免，水利署澄清，這是配合災害警戒顏色燈號訂定原則，水情正常無須警示，因此取消藍色燈號的使用。

水利署表示，水情燈號的變更，是配合行政院中央災害防救會報「各類災害警戒顏色燈號訂定原則」調整為綠、黃、橙、紅等四色，作為災害警戒顏色；水情正常時，無警示需求，不顯示燈號以避免引發外界不必要的恐慌，與「下架藍」的政治聯想完全無關。

水利署說明，依最新災害防救法令進行水情燈號調整，水情燈號系統所使用的4色燈號，分別代表不同水情階段，綠燈代表水情稍緊、黃燈代表第一階段減壓供水、橙燈代表第二階段減量供水、紅燈則表示第三或第四階段分區或定點供水；若水情正常，則不予顯示燈號，此設計可明確區分警戒狀況，強化民眾對水資源管理階段的理解與因應。