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助攻大罷免？水情「藍」燈被消失 水利署澄清：配合警戒原則調整

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
水情燈號取消藍燈，水利署解釋，藍燈代表水情正常，不需使用警示燈號。水庫示意圖。圖／南水分署提供
水情燈號取消藍燈，水利署解釋，藍燈代表水情正常，不需使用警示燈號。水庫示意圖。圖／南水分署提供

經濟部水利署更改水情燈號，將代表水情正常的藍燈取消，留下綠、黃、橙、紅四色，取消藍色燈號的作法，遭質疑是助攻大罷免，水利署澄清，這是配合災害警戒顏色燈號訂定原則，水情正常無須警示，因此取消藍色燈號的使用。

水利署表示，水情燈號的變更，是配合行政院中央災害防救會報「各類災害警戒顏色燈號訂定原則」調整為綠、黃、橙、紅等四色，作為災害警戒顏色；水情正常時，無警示需求，不顯示燈號以避免引發外界不必要的恐慌，與「下架藍」的政治聯想完全無關。

水利署說明，依最新災害防救法令進行水情燈號調整，水情燈號系統所使用的4色燈號，分別代表不同水情階段，綠燈代表水情稍緊、黃燈代表第一階段減壓供水、橙燈代表第二階段減量供水、紅燈則表示第三或第四階段分區或定點供水；若水情正常，則不予顯示燈號，此設計可明確區分警戒狀況，強化民眾對水資源管理階段的理解與因應。

大罷免 水利署

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