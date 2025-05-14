詐騙廣告不斷 數發部遲遲不開罰？立委質疑：打詐成效有限

AI（人工智慧）技術興起，就連詐騙集團也開始高度利用AI技術進行詐騙。立委今日指出，數發部成立不到三年，施政滿意度敬陪末座，數發部開發出來的打詐通報查詢網，下架最多的是臉書案件，比率高達96.83%，但是，民眾最常遭到詐騙的軟體是LINE，下架案件比率卻只有0.99%，質疑數發部打詐成效有限。

國民黨立委洪孟楷今日質詢時指出，AI科技日新月異，但數發部到目前為還沒開罰社群平台，對於疑似詐騙的廣告，處理態度也不積極。

洪孟楷表示，自己曾在4月25日時點出詐騙廣告問題，但有15則廣告因為出資不明，現在都還沒有進一步地處理動作，「一個月的時間，這樣是放任多少人因此而受害。如果社群平台，如Meta等，他們的獲利來源是詐騙集團，怎麼可以放任？」數發部次長葉寧則表示，目前都還在行政院跨部會審查，部會之間沒有彼此互踢皮球，開罰需要證據。

國民黨立委柯志恩也指出，根據警政署165打詐儀表板資料，4月詐騙金額高達76億5244萬元，比3月的70億元，增加近6億元，投資詐騙仍然排行第一，網路購物詐騙緊追在後。

數發部開發的打詐通報查詢網現在進入第二次公測，7個月的時間，只有1萬6000人下載，實際通報紀錄只有2000件，甚至詐騙案件如果屬於高風險，就無法處理；對於App成效表現，數發部數產署組長林青嶔指出，打詐通報查詢網上線以來，實際已經下架10萬則廣告，民眾通報之後，通常會在1-3天下架有疑慮的廣告。

此外，根據打詐通報查詢網通報各平台下架案件數，其中，Meta下架的案件數最高，比率高達96.83%，但是，群眾最常使用的LINE，下架案件數竟然只有0.99%，比率太低，根本很難有效下架詐騙訊息。