臺灣漫遊錄再獲獎 楊双子盼讓國際看見台灣

「臺灣漫遊錄」繼去年獲得美國國家圖書獎之後，今天再獲「亞洲協會」首度設立的翻譯類文學獎，楊双子表示自己何其幸運，同時也恭喜及感謝譯者金翎，和她一起把這本書帶到更遠的地方，讓國際看到台灣。

楊双子接受中央社記者訪問表示，對她而言「臺灣漫遊錄」得獎特別意義重大，不管是之前得到美國國家圖書獎，還是這次「亞洲協會」的翻譯類文學獎，因為這本書是她的「台灣書寫計畫」一部分，也是她歷經妹妹的離開與兩次學運的刺激之後，認真爬梳台灣歷史及百年前台灣女性處境，感觸特別深刻。

楊双子近期和多位作家發起「筆桿接力、罷免到底」運動，號召千名作家連署、支持罷免不適任立委。楊双子表示，「我們以為國家很穩定，但其實一直受到中國威脅，我們必須守護不同的領域及位置，不管是從事社會運動，或發動社會議題，還是從事文學、美術，大家都要站出來靠自己的力量守護台灣。」

獲知得獎，金翎表示非常開心，受訪時說，「臺灣漫遊錄」直視帝國、殖民、性別歧視、種族歧視等「沉重」又「壓迫」的主題，但楊双子用食物、浪漫、幽默來表達複雜和殘忍的歷史，讓讀者較容易消化的同時，也提醒人們歷史是由日常構成的，而日子很少是單方面的，有辛酸也有甜蜜，在殖民或戰爭時，甜蜜可能會讓回憶更加苦澀。

關於後續的書寫計畫，楊双子告訴中央社記者，她正在寫一個與台灣上班族女性外食經驗有關的小說，預計會與台灣漫畫家一起合作，期待與更多人分享關於台灣的故事。

金翎近年持續進行翻譯工作，將台灣作品介紹給英語世界的國家，金翎表示，除了「臺灣漫遊錄」之外，過去2年陸續翻譯了白色恐怖受難者蔡焜霖的傳記漫畫「來自清水的孩子」，重新認識並更深入理解台灣文化，她希望有機會也能開始著手創作自己的小說。