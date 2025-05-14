快訊

藝人威廉涉閃兵 今在台東機場被警方拘提了

下周公布校園手機使用辦法9月實施 教長：入校原則採集中管理

閃兵集團案擴大！不只11位藝人涉躲兵役 內政部清查120人有疑義

吳晟家鄉種樹造林40年 盼台灣成為森林之島

中央社／ 台北14日電

作家吳晟護樹、種樹、推動平地造林40年，他今天表示，一個鄉鎮展現一座島嶼，希望他在家鄉種樹的經驗能夠推廣到全台灣，讓這個島嶼充滿樹林，成為森林之島。

吳晟今天在文訊雜誌、有鹿文化協助下，邀請多名作家及藝文界朋友到彰化溪州體驗鄉間風情，以及他多年推動種樹的成果，包括封德屏、李金蓮、許悔之、楊双子、蔡珠兒、黃麗群、鴻鴻等多位作家出席。

吳晟帶領作家朋友到溪州鄉第3公墓，他表示，公墓所在緊臨他所住的村落，他從小就經常到這裡玩耍，對此處送往迎來的景象與人情世故多所觀察，對死亡特別敏感，他的詩作也有許多和死亡相關的主題。

吳晟也提到，1980年代在美國愛荷華寫作班時，經常有機會造訪公墓，國外的公墓就像公園一樣很漂亮，他就在想，台灣的公墓應該有機會變成公園。

吳晟說，台灣有3千多處公墓，他在2、30年前就已經意識到，台灣的土葬率將愈來愈低，許多公墓將荒廢，當時他就在想，應該將墓地公園化，自己也寫了一首詩名為「森林墓園」，埋下將墓地公園化的種子。

在吳晟多方奔走下，故鄉溪州鄉第3公墓終於轉型成公園，近期他出版新書「愛‧樹‧無可取代」，正是集結他40年來愛樹、護樹的文章以及詩，更有許多他親身種樹及在家鄉推動「公墓森林化」的寶貴經驗。

吳晟說，他推動平地造林數十年，有些朋友遇到他說，種樹不是很簡單，種了自己就會長大，吳晟則表示，「當然不是很簡單」，種樹以後有許多工作要做，尤其若是遇到颱風過後，滿目瘡痍，必須耗費許多心力整理。

吳晟特別感謝林務局及許多退休公教人員的協助，在他們的支持下，讓他的造林計畫可以持續進行，也希望台灣各地有愈來愈多人響應，大家一起來種樹。

公墓 朋友 護樹

延伸閱讀

台灣漫遊錄獲美國亞洲協會翻譯文學獎

雲林縣二崙前鄉長、鄉代會主席涉公墓光電案 訊後交保

柏林名導監製作募資達標！他讚：台灣地方政治的源頭

從凱道到大罷免《民主，練習中》回顧台灣民主路，總統府資政吳晟感動盛讚

相關新聞

台灣要跟上主權AI 數發部次長：語料庫的建置希望民間一起投入

主權AI（人工智慧）是各國政府都很在意的議題，而展現主權AI之一的關鍵就是大語言模型。台灣雖有在建置自己的語料庫，但目前...

從飯店業轉戰養蘭事業 陳宏志引進新品種打造蘭花王國

陳宏志原本在台北五星級飯店擔任管理人員，17年前回到屏東竹田老家跟父親一起經營文心蘭事業，以企管知識協助父親擴大對日本出口，更引進不同品種蘭花來分散風險，陳宏志認為農業必須升級為二級加工業，甚至是三級休閒農業。他結合餐飲、觀光的專長，打造休閒農場「天使花園」，創造自己的農業品牌，打造蘭花王國。

檢續追幽靈連署 今搜藍屏縣黨部、起訴花蓮民政局長

民進黨山地原住民立委伍麗華日前到到屏東地檢署提告，針對她遭罷免案的第一階段連署過程，質疑罷免領銜人張芳碩抄名冊、蒐集連署書，過程疑涉違法，包括連署民眾死亡人數最多189份，非原住民身分也來連署等，提告領銜人張芳碩涉及偽造文書案。屏東地檢署今展開搜索行動，一早近9點搜索國民黨屏東縣黨部。 目前檢調人員仍在搜索中，國民黨屏東縣黨部書記長蕭榮明、黨部總務與秘書仍在黨部內，3人之後會被檢調以證人身分帶回詢問。 另外，花蓮罷免立委傅崐萁在第一階段提議時，縣府民政處長明良臻涉嫌要求戶政人員登門查對資料，引發「查水表」爭議，3月底遭羈押禁見。花蓮地檢署今天將明良臻等三名縣府官員，依違反個資法罪嫌提起公訴。檢方表示，他們涉嫌違反個人資料保護法，公務員假借職務上機會，非法利用個人資料罪。

【重磅快評】核電廠延役是跨出一小步還是原地踏步

就在核三廠二號機停機前夕，立法院昨日三讀通過核子反應器設施管制法修正案，允許核電廠在符合條件下延役最多20年，加計原本4...

照片看歷史／1960年北市鬧區洗衣店火警 兩層樓被燒毀

1960年5月14日，位在台北市武昌街一段的瑞和洗衣店，當日下午3時20分發生火警，一棟兩層樓房全被燒毀，初步估計該洗衣店損失約新台幣5萬元。

相對論／王偉忠連環泡諷政治 黃國昌法律劇思正義

王偉忠與黃國昌差十六歲，沒有交集到相互欣賞。黃國昌說，每次接受偉忠哥訪談都是一次成長，王偉忠欣賞黃國昌原因竟是從老國代到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。