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陸委會示警中共拉攏青年 教長：交流別只想到中國

中央社／ 台北14日電

陸委會近期示警，中共招攬台灣青年參加交流活動，恐淪為統戰。教育部長鄭英耀今天表示，現階段不鼓勵，甚至是禁止、反對中小學和大學「交流只想到中國」。

大陸委員會13日透過臉書發文指出，暑假即將到來，中共持續透過各種管道招攬台灣青年學生赴中國參加各式交流活動，例如科研競賽、網紅特訓、徵文比賽等。提醒家長及師生，對於全額免費或落地接待等不合常理的活動，務必提高警覺，避免淪為統戰宣傳工具。

鄭英耀今天出席「攜手共護網路新世代」活動，會後接受媒體聯訪，被問及陸委會的發文讓很多學校緊張，不知道能不能到中國交流。

鄭英耀回應，陸委會目前仍將中國列為「橙色警戒」，就是因為兩岸目前是相對程度的緊張關係，提醒國人到中國旅遊、交流，會有相對風險存在。

鄭英耀說，站在教育部立場，師生交流是好事，但國際交流不要只想到中國，也鼓勵到歐美、東南亞、東北亞等國，畢竟這些地方不論在風景、人文環境甚至學術上，也都也值得學習之處。

媒體追問是否是明確「不鼓勵」師生到中國交流，鄭英耀回應，以現在來講不鼓勵，甚至是禁止、反對中小學和大學「交流只想到中國」。

小學 鄭英耀 陸委會

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