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【重磅快評】核電廠延役是跨出一小步還是原地踏步

聯合報／ 主筆室
經濟部表示，核三廠2號機運轉執照於5月17日屆期前，核電廠運轉執照期限仍是40年，核三廠2號機會如期停機。本報資料照片
經濟部表示，核三廠2號機運轉執照於5月17日屆期前，核電廠運轉執照期限仍是40年，核三廠2號機會如期停機。本報資料照片

就在核三廠二號機停機前夕，立法院昨日三讀通過核子反應器設施管制法修正案，允許核電廠在符合條件下延役最多20年，加計原本40年的營運期，等於最長可運轉60年。一時間，台灣使用核能發電似乎見到曙光，但法令的鬆綁是跨出一小步還是最終仍原地踏步？

在民進黨緊抱「非核家園」神主牌的政策下，穩定且低碳的核電被排斥在外。儘管法令為核電廠延役鬆綁，但核三已來不及適用，一號機於2024年7月除役、二號機則在本周六就要畫下句點，意味台灣再無任何核能機組在線，這將使全國電力系統進一步失去穩定供應的基載支撐。而在綠能發展緩慢、天然氣接收站屢受地方反對之際，台灣的電力缺口恐怕難以填補，特別是在夏季高峰與突發事故發生時，缺電風險絕不容小覷。

此次修法為台灣核電政策帶來重要轉變，在能源安全、經濟效益及環境考量上具有多重正面意義。

首先，台灣能源高度依賴進口，面臨國際能源價格波動與供應不穩的風險。核電作為穩定且低碳的基載電力來源，延長核電廠運轉年限，有助於確保能源供應穩定，避免因過度依賴天然氣或煤炭進口而產生的經濟與環境壓力。尤其在全球氣候變遷與減碳目標下，核電的低碳排放特性更是台灣能源轉型的重要支柱。

其次，核電廠延役可有效延長既有設備的使用壽命，降低新建電廠的龐大投資成本與時間。核三廠等設施若能安全延役，將使台灣在短期內無需大規模新增發電容量，減輕電力系統負擔，並為綠能發展爭取更多時間和資源。此外，延役過程中必須經主管機關嚴格審核安全性，確保運轉無虞，強化核安管理，提升核電廠整體安全標準。

第三，立法院此次修法並非強制立即延役，而是提供法律彈性，讓經營者在符合安全標準前提下申請換發執照，避免因法規限制而造成核電資源浪費。這種彈性機制有助於因應未來能源政策調整與技術進步，保持能源政策的彈性與適應性。

也就是說，修法並非為核電無條件開綠燈，而是為延役建立審慎審查機制，包括安全分析報告、環境影響評估、耐震檢測、原能會專業審核等。但目前賴政府仍以核安、核廢為由拖延，甚至指安檢可能提高延役成本。其實延役成本雖不低，比起全面重建卻便宜得多。根據核能專家說法，依台電過去延役經費評估，即使加上通膨寬估，核二、三兩座廠頂多900億，但延20年可節省發電成本1.2兆元。

何況一座天然氣接收站與燃氣機組的興建動輒千億，還需年年進口高價氣源。延役所需雖非小數目，與新建電廠或長期燃料依賴相較，仍屬合理與經濟，且能在短期內快速穩定供電。

台灣若真心追求2050年淨零碳排的承諾，就不該一方面拆除核電，一方面加燒煤與氣，更不能讓台電一邊虧損一邊苦撐。當綠能未成熟、民生無法承受電價調漲、產業對穩定供電有極高需求時，合理延役的核電，就是最接地氣的選項。

法令已鬆綁但徒法不能自行，若政院無法擺脫對核能的偏見，台電也不敢提出核電廠延役申請，好不容易在修法上跨出的一小步，恐怕仍會淪於原地踏步。

修法 核能 核電

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