相對論／王偉忠：內心深處藏主播魂 黃國昌：兒時打架護女同學

王偉忠年輕時想當電視新聞主播，主播招考未錄取，一腳走上電視綜藝圈成為「點子王」。黃國昌少時是「孩子王」，及長從象牙塔踏進政壇，其實比較喜歡當king maker。

問：兩位在綜藝圈及政壇都取得非凡成就，你們的人生都是照劇本走嗎？

王：記者沒當成 進演藝圈玩個夠

王：眷村的孩子不是會讀書就是小混混。我們村裡有個女生讀嘉義女中，畢業考上政大新聞系，嘉女的校長在當年是當然國大代表，校長兒子娶了播報新聞記者，全村的大事。女生名叫楊文華，很漂亮的中視記者，她播新聞時我們巷子萬人空巷啊，都回家開電視看她報新聞，所以我就也想當主播，我媽說只能考自然組，我爸說讀自然組以後才會有出息。

我編校刊，天生吃文藝飯，我媽還是堅持我讀自然組，可是我數學完全不行，我就跟我爸講，我爸是老好人，想出一個方法，不要讓媽知道你不想讀自然組。後來我轉社會組。我哥讀黃埔軍校，兩個姊姊讀職校，都是畢業就要賺錢。

1992年「歡樂急轉彎」請陳水扁看模仿秀。圖為陳水扁（左起）、製作人王偉忠、鄧智鴻。本報資料照片

大學填志願時，劉家昌在我老家嘉義附近拍戲，黃海星太帥了，所以我又想做導演。我媽說，你要餓死你啊，你要餓死我們家人啊。我媽後來迷上瓊瑤小說，小說裡有提記者這職業，我就考新聞系，填兩個志願，政大新聞系跟文化新聞系。讀新聞系有機會做主播，不能做主播也可以當記者。大二我打工碰到郎祖筠爸爸郎叔，就輾轉變成製作人了。

實習時我們老師叫張勤，在中視，他帶我們到中視。大三還是大四我去台視打工，聽到有在招考記者，我借了個襯衫就去應考，用標準的北京話報新聞，我覺得自己表現很好，但沒錄取。

1994年王偉忠（右）與林慧晶在台北市圓山飯店舉行婚禮。本報資料照片

黃：從小考第一 棄醫讀法律淑世

黃：我小時候就打架愛玩，算是孩子王，小學六年我都當班長，班上有女生被別班人欺負，我就帶人去對方的班級門口堵人，堵到放學。

我小時候不喜歡跟成績好的人在一起，不是因為他們成績比我好，我講了偉忠哥一定會生氣，我小學六年級大概沒有一次考第二。（王偉忠打斷接話，「他奶奶的我生什麼氣，我就是沒考過第一」。）我不太喜歡跟成績好的人在一起的理由就是他們太計較分數，我媽為了要防止我跟人家打架，讓我上私立中學，私中學費很貴，我上了國中發現我跟他們來自不同世界，話變得非常少，就是拚命念書考第一，我爸媽對我的期待就是念台大醫科。

高一我參加新生杯辯論賽，辯論讓我接觸到課本以外的知識，比如說國會應不應該全面重新改選？我參加完那場辯論賽，我就跟我爸媽說我要念法律。他們把所有的親朋好友找來勸我打消主意。我知道我傷了他們的心。剛不是聊行天宮賣香的事嗎，那個時候我第一次感受到法律是用來保護懂得用它的人。就像我爸為了幫他老闆當保證人，長大後回想，我隱約覺得學法律跟這件事情有關。

1994年黃國昌（左）擔任台灣大學學生會長時在校務會議上發言。本報資料照片

問：學而優則仕是主席的人生的拐點嗎？

黃：是，非常肯定的。但我不會用學而優則仕形容，其實我年輕時是想要當學者，我參與政治是我一直在找一個人，我希望把這個人推到最高的位置，實現我的想法，以比較世俗的話說，我想做king maker。只不過有很多事情不是你可以選擇的。

2014年太陽花反服貿運動，黃國昌來到立法院外，向靜坐群眾信心喊話。本報資料照片

我在中研院寫很多文章，寫出來的東西跟實際社會落差很大，所以就萌生走出象牙塔走到社會的想法。我又發現兩大陣營有很多事情看不下去，所以就搞一個第三勢力，然後就是大家知道的三一八運動。