青年百億海外圓夢基金第一梯660人 將赴40國逐夢

總統賴清德13日接見「114年青年百億海外圓夢基金計畫第一梯次獲選青年代表」，他指出，該計畫今年第一梯次有超過660位青年，將分別前往5大洲、40幾個國家追求夢想。政府重視教育平權，幫助有夢想的年輕人搭起逐夢的舞台，讓每個人都能逐夢踏實，也讓社會、國家更進步。

訪賓一行由外交部長林佳龍、環境部長彭啓明、教育部次長葉丙成等陪同，前來總統府晉見賴總統，總統府秘書長潘孟安也在座。

賴總統致詞時表示，今天非常高興在總統府歡迎「青年百億海外圓夢基金計畫」第一階段獲選代表，恭喜大家通過審核。他深刻感受到大家都對未來懷抱夢想，也具備追逐夢想的勇氣，更難得的是，還提出追求夢想的創新作法，大家對人、社會及地球懷抱熱情與關懷，令人欽佩。

賴總統指出，今年計畫的第一階段共有超過660位獲選代表，即將前往5大洲、40多個國家追求夢想。他請大家想像，超過660位台灣青年翱翔天空，奔向世界，追求夢想，這景象多麼壯觀且令人感動。祝福獲選的青年代表乘風破浪、逐夢踏實，平安順利成功。

談及「青年百億海外圓夢基金計畫」的緣由，賴總統提到，有一天他看到關於不老騎士騎著哈雷機車環台的報導，這群不老騎士不約而同向記者表示，他們年輕時就有這個夢想，但當時因為個人或家庭因素無法實現，直到年紀大、退休後，有錢有閒才開始做這件事。

他了解到，原來有這麼多人跟他一樣，年輕時擁有夢想，但因為客觀條件而無法付諸實現。因此提出「青年百億海外圓夢基金計畫」政見，幫助有夢想的年輕人搭起逐夢的舞台，讓每個人都能逐夢踏實、人生更豐富，也讓社會、國家更進步。

賴總統認為，「青年百億海外圓夢基金計畫」有一個重大的意義，就是希望透過教育為孩子裝上飛向夢想的翅膀。夢想使人偉大，追逐夢想的人不應該因為家庭條件而失去逐夢的機會，這是教育平權的理念。

賴總統指出，當國家社會進步，政府必須把經濟發展稅收的其中一部分用於教育。像是推動「0-6歲國家一起養」政策，幫助年輕夫婦分擔養兒育女的責任，同時持續推動高中職免學費、私立大專校院學雜費補助等政策。

賴總統也提到，過去，政府長期以來對於就讀公立大學補助較多，有礙於教育平權；現在政府補助私立大專校院學雜費每學年3萬5,000元，並對公私立大專經濟弱勢學生提供每年1.5至2萬元的補助，目的就是要幫助偏鄉學生有更多機會考上大學，且不會因為私立大學學費較貴而無法接受教育。

賴總統說，政府深信透過教育栽培人才，人才多、人才好，國家、社會就會好；個人透過教育取得專業知識改善生活，個人生活好，國家、社會也會跟著好。今天看到大家齊聚一堂，從一開始的發想到計畫實現，在此蓄勢待發分享未來夢想的旅程，他跟大家同樣高興。