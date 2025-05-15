中壢交流道旁，居然還有3字頭輕總價建案

「中央大學生活圈」晉級中壢置產熱區

隨著桃園中壢區交通建設不斷落實、產業持續升級，「中央大學生活圈」正由過去的房市凹陷區，轉變為自住與置產並進的熱點。其中，位於中壢交流道第一線的【和峻上中央】，正憑藉「無阻景觀」、「快速連接國道」、「低基期價位」三大核心競爭力，正悄然成為桃園房市下一個話題熱點。

國道、軌道經濟學帶動置產熱潮

所在區域之地段價值，在交通便利性上展露無遺。【和峻上中央】近國道一號中壢交流道，快速連接南北，對雙北、竹科、湖口一帶通勤族來說更具時間優勢。此外，未來三大建設包括捷運橘線、2號生活道路與楊頭高架陸續啟動，串聯中壢、平鎮、龍潭，打造南北貫穿的「黃金十字軸線」。交通建設所帶來的潛在未來價值，正是置產者眼中最穩當的投資防線。

三位一體成熟生活圈，住得好買得起

隨著桃園、青埔、新竹等區域房價節節攀升，相較之下中央大學生活圈屬於價格低凹區，尤其週邊擁有中央大學、中原大學、復旦中學、六和高中等校園聚落，構築出獨特的學術氛圍與穩定生活機能，加上政府大力推動的「桃竹苗大矽谷計畫」，帶動楊梅幼獅、平鎮產業園區的科技轉型就業需求，形塑出一個「就業、教育、生活」三位一體的成熟生活圈，對首購族而言，是「買得起」的圓夢首選；對投資者而言，更是布局未來的黃金入場點。

【和峻上中央】以輕總價景觀宅切入市場，廣受在地年輕家庭矚目。 圖／和峻上中央 提供

坐收中壢繁華景緻 觀景VIP頭等席

除了具價值性的地段外，「景觀即價值」更是【和峻上中央】的最大亮點。基地坐落中央大學生活圈至高點，讓住戶得以遠眺中壢城市綠意與周邊天際線，不論朝陽初升或夜景燈海，皆可一覽無遺。這份「看得見的價值」，正如建築大師Frank Lloyd Wright所言：「空間能改變人的心靈，而景觀，則是空間的靈魂。」此案以無阻視野重新定義現代宜居美學，讓日常居所成為心靈的療癒之境。

3字頭輕鬆入手 輕總價2-3房讓您安心置產

深耕桃園多年的「和峻建設」，以誠信經營與嚴謹工法深獲市場信賴。【和峻上中央】延續品牌DNA，從結構安全、建材選用到空間規劃力求滿足全齡生活需求，主力2至3房產品，部分戶別還有中壢絕版3字頭親切價格，大幅降低首購族入主門檻，高規格建材與實用坪效設計，滿足現代家庭對品質生活的追求。建商更推出「安心置產，利息我挺」的補貼方案，助力購屋族搶佔買房好時機。

【和峻上中央】

房型規劃：2-3房

預約專線：03-4028688

接待會館：桃園市中壢區民族路三段186號旁

個案官網：https://reurl.cc/QY2G55