賴總統肯定青志獎得主 期勉繼續保有關懷社會初心

總統賴清德今天接見第2屆青志獎獲獎志工團隊代表，他肯定得獎者是社會中最具行動力的青年公民，更是國家與社會進步的重要力量；他期盼大家在人生每一段旅程都能繼續保有這份關懷社會的初心，讓志工精神在土地持續發芽、開花、結果。

賴總統致詞表示，青志獎的精神是肯定青年在志願服務上的堅持與創新，現場得獎團隊都代表了社會中最具行動力的青年公民，更是國家與社會進步的重要力量。

賴總統說，他要特別肯定「青年志霸獎」的得主「內農機車志工服務隊」，善用汽車科的專業技能，利用假期深入社區，為獨居長者提供機車、腳踏車、身障輔具及農具的檢修服務，足跡遍及屏東、原鄉部落，是用技術實踐公益的最佳典範。

總統表示，同樣獲得「青年志霸獎」的還有來自台北醫學大學楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊，這個社團已成立17年，他們長期深入社區、偏鄉與澎湖離島，透過義診、衛教以及醫學營隊，把醫療知識與健康照護送到最需要的地方。

賴總統說，他一直相信年輕人是國家的未來，更是發展的基石，本月初行政院通過青年基本法草案，希望以青年為主體，考量教育、就業、心理健康、居住與公共參與等各層面需求，強化政府與青年的對話，讓青年在國家的支持下，成為更具備民主素養與全球視野的行動者，持續促進國家的進步發展。

他感謝所有青年志工的努力，讓台灣發光發熱、充滿溫暖，也希望大家在人生每一段旅程中都能繼續保有這份關懷社會的初心，讓志工精神在這片土地上持續發芽、開花、結果。