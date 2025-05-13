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颱風侵襲致釋迦減損 農民獲保險理賠3.73億元

中央社／ 台北13日電

去年颱風康芮等侵襲台東縣，造成釋迦產量減損。農業部已啟動113年度釋迦收入保險理賠程序，投保農民1786人全獲理賠，金額新台幣3.73億元。

農業部今天發布新聞稿指出，已啟動113年度釋迦收入保險理賠程序，共1786位投保農民全數獲得理賠，理賠面積1871公頃，理賠金額約3.73億元。

農業部已指示農業保險基金核算理賠金額，並協助各承保農會迅速將理賠款撥入農民帳戶，填補釋迦農民損失、穩定農業生計。

農業部表示，釋迦收入保險自106年開辦，承保標的包括鳳梨釋迦及大目釋迦，保障範圍涵蓋價格下跌及產量減少的風險。

農業部統計，113年度釋迦收入保險理賠，其中鳳梨釋迦有877位農民獲賠，理賠金額1.97億元；大目釋迦有909位農民獲賠，理賠金額1.76億元，整體平均每公頃理賠約20萬元。

農業部說，因鳳梨釋迦自112年重新開放外銷至中國大陸，113年度保單精進調整重點，計算鳳梨釋迦實際價格時，納入台東地區農會外銷價格及交易量，回應農民訴求。

農業部表示，全球氣候變遷加劇，農業經營風險日益增加，面臨的災害型態多元，為協助農民分散營農風險，農業部近年來致力推動農業保險，目前已開發28種品項、44張保單，呼籲農民朋友踴躍投保農業保險，強化災害因應能力，生活更有保障。

農業部 農民 鳳梨釋迦

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