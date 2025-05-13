見圓夢基金獲選青年 總統：為孩子裝上逐夢翅膀

總統賴清德今天接見114年青年百億海外圓夢基金計畫第一梯次獲選青年代表，總統說，孩子們不應該因為家庭條件不一樣，就失去追逐夢想的機會，他提出此計畫，希望用教育為孩子裝上飛向夢想的翅膀。

賴總統競選時提出「青年百億海外圓夢基金計畫」，他今天在總統府接見今年第一梯次獲選的青年代表。

獲選青年們上台分享自己的故事，其中，來自台東的林家齊、陳思宇表示，獲得海外圓夢基金是很不容易的肯定，即使台東資源有限，但他們相信只要有夢、有行動力，就能創造改變。

青年劉瑾霏說，自己來自清寒家庭，能夠到這麼遠的地方看世界、沒有煩惱地去探索，是做夢都沒想過的事；感謝這項計畫讓她前往冰島學習地熱知識、了解環境議題，她一定會帶回最棒的成果，不會辜負這筆經費，因為知道這個機會得來不易。

賴總統致詞恭喜將分別前往五大洲、40多個國家追求夢想的660名獲選者，並肯定他們具備追逐夢想的勇氣，對人、社會、地球懷抱熱情與關懷，提出創新做法。

賴總統說，自己當初看到「不老騎士」報導時，想到有許多人和他一樣，無法在年輕時實現夢想，因此決定提出「青年百億海外圓夢基金」這項政見，希望幫有夢想的年輕人搭起逐夢的舞台，讓他們的人生更豐富，社會、國家也能因此更進步。

他說，這個計畫背後有一個很重大的教育意義，他一直希望用教育為孩子裝上飛向夢想的翅膀，夢想使人偉大，追逐夢想的人不應該因為家庭的條件不一樣，就失去了追逐夢想的機會，這是教育平權的理念。

賴總統說，今天能夠搭起這個舞台，幫助年輕人築夢，也是因為國家更有力量、社會更進步、經濟更發展，所以能把經濟發展的一部分稅收用在教育。

總統表示，政府推動零到6歲國家一起養、高中職免學費、補助私立大學學費等政策，就是希望推動教育平權，並透過教育培育人才，讓個人生活及國家社會都能更好；他希望這些青年未來回來之後，能更壯大，並為下一代年輕人搭起更大更穩固的台子，大家要一起讓國家更好、讓下一代更有機會。