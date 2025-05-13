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加入社宅包租代管或公益出租 34萬戶房東報稅享優惠

中央社／ 台北13日電

正值報稅期，內政部國土署說，今年將有超過34.8萬餘戶房東因加入社會住宅包租代管或成為公益出租人，得享所得稅、房屋稅及地價稅等多項減免與優惠措施，呼籲房東踴躍參與、善用政策，兼顧公益與收益雙贏。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，今年申報所得稅期間為5月1日至6月30日，房東若將房屋委由政府合作社會住宅包租代管業者進行包租或媒合管理，不僅可免除繁瑣的租賃事務與空屋風險，每屋每月享有最高新台幣1萬5000元所得免稅額度，超過部分可再扣除60%必要費用。

國土署說，加入社宅包租代管可另外再享有每年最高1萬元的修繕補助，減輕房東維護屋況負擔，並保障房客居住品質。

公益出租人方面，國土署表示，如合法住宅所有權人讓房客申請租金補貼並通過後，就會自動成為公益出租人，無須額外申請，也能享有每屋每月租金收入最高1萬5000元所得免稅優惠。

國土署說，目前全國已有超過8.8萬餘戶房屋加入社會住宅包租代管行列，如再加上現有逾26萬餘戶公益出租人，今年將有超過34.8萬餘戶房東享有所得稅、房屋稅及地價稅等多項減免與優惠措施，不僅能有效減輕稅賦，也有助提升租賃關係穩定，是兼顧公益與收益雙贏選擇。

國土署指出，房東申報所得稅時，要注意「包租」方案申報代號為「51R」，參與「代管」方案是「74S」。另外，「公益出租人」申報代號則是「74G」，房東可以透過公益出租人查詢網（https://nprent.nlma.gov.tw/nprent/）確認自己是否成為公益出租人。

公益 國土署 房東

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