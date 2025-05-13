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香蕉恐將消失？ 氣候危機威脅熱帶水果

台灣醒報／ 記者莊宇欽台北報導

氣候變遷影響熱帶水果種植，未來將沒有香蕉可以吃？報告指出，氣溫升高、降雨異常、風暴加劇以及真菌病害等危機，造成香蕉生產國的產量損害嚴重，而氣候危機若持續惡化，香蕉未來將無法種植。其中，由於缺乏遺傳多樣性，卡文迪許香蕉損害會最慘重。

香蕉種植園消失中

論壇快報》報導，基督教援助組織報告指出，若氣候變遷持續惡化到2080年，將會導致拉丁美洲和加勒比地區近三分之二的香蕉種植區不再適合種植。目前，氣溫升高、降雨異常、風暴加劇以及真菌病害等危機，已經對當地主要生產國的產量造成損害。

事實上，香蕉是重要的食物來源和經濟作物，約有80%的香蕉在當地生產國消費，而有超過4億人依靠香蕉來獲得27%的每日熱量。如今，全球絕大多數出口均來自拉丁美洲和加勒比地區，也是嚴重受到極端氣候影響的地區。

天氣極端變化下，黑葉真菌和枯萎病等真菌疾病正迅速蔓延，並威脅香蕉種植園。瓜地馬拉香蕉種植戶奧雷利亞表示，種植園正在枯萎，氣候變遷大量摧毀農作物，並導致人們失去經濟收入，因為什麼都賣不出去。

卡文迪許最大宗

獨立報》報導，香蕉對氣候非常敏感，必須在15至35攝氏度的範圍內茁壯成長，加上需要精確均衡的降雨量，否則會損壞葉子並削弱植物進行光合作用。此外，全球香蕉貿易主要依賴卡文迪許香蕉，但由於缺乏遺傳多樣性，該品種香蕉特別容易受到氣候危機的影響。

香蕉不僅是世界上最受歡迎的水果，也是數百萬人的基本食物，而氣候危機已導致許多人們的生活和生計受到嚴重威脅。對此，基督教援助組織呼籲，富裕的高排放國家應迅速淘汰化石燃料，並為受氣候變遷影響最嚴重的低收入社區提供支持性調適資金。

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