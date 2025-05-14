四年陪伴見證承諾！『國民老公』溫昇豪完美演譯鉅陞以初心實踐「有感建築」

在政府打炒房政策與國際經濟波動的雙重影響下，投資客逐步退場，自住時代全面來臨；消費者對購屋的標準不再僅限於價格與地段，更講究品牌實力與生活本質的落實。上市櫃建商「鉅陞國際開發」憑藉台中七期「台灣隱賦」、「V市政」等高端住宅經驗，正式進軍彰化，以升級版的「有感建築」精神，翻轉地方住宅想像。並再度攜手實力派演員溫昇豪，以影像細膩詮釋家的幸福日常，回應居住者對美好生活的期待，成為市場矚目焦點。

實力派演員溫昇豪因愛家暖爸形象，四度獲邀擔任鉅陞品牌大使。 圖／鉅陞國際開發 提供

「有感建築」真實力 以人為本真實回應自住所需

自首創「有感建築」理念以來，「鉅陞國際開發」始終堅持「專寵自住」品牌核心，「以人為本」思考購屋者真正所需，過往購屋資訊不透明、入住後發現設計與日常脫鉤、公設遲遲未點交而無法使用影響居住品質等，都成為鉅陞打造「有感建築」的起點。從精準選地、細膩規劃、嚴謹施工，到貼心交屋與社區運營，鉅陞每一個環節都以高規格標準推進， 而「高坪效、零虛坪」的格局規劃，讓小坪數也能創造大格局，從光線引入、空間尺度、動線設計、到使用機能，每一個細節，都是鉅陞對「自住者真正所需」的深層共感，每一個空間都真實為生活而用，讓小宅也能輕鬆享有高端住宅的生活品質體驗，「台灣隱賦」、「V市政」口碑賣座，客戶有感見證。

「台灣隱賦」迎賓大廳3D示意。 圖／鉅陞國際開發 提供

「V市政」迎賓大廳3D示意。 圖／鉅陞國際開發 提供

安全有感再進化 「第三方自主驗屋」見證透明交屋革命

房市進入完工交屋高峰期，交屋前找「驗屋公司」已逐漸成為趨勢，顯見消費者期盼能有更加公正、專業的單位把關屋況品質，避免產生驗屋糾紛、以及日後入住衍生更多修繕問題；對此，鉅陞不僅早已領先業界打造24hr線上工程監控，將施工過程全程透明化，且有別於一般建設公司僅將建材保固延長，治標不治本，鉅陞從「源頭」層層把關屋況，今年起主動委託「第三方驗屋公司」在交屋前用更嚴格的標準進行「自主驗屋」，7大類48項屋況檢測報告完整提供，與時俱進解決多數消費者在驗交屋時的痛點。

鉅陞委託「第三方驗屋公司」自主驗屋，超越業界標準層層把關屋況品質。 圖／鉅陞國際開發 提供

品牌價值不畏房市起伏 「有感」旋風席捲彰化

從台中七期到今日的彰化布局，「鉅陞國際開發」始終堅持以深刻的土地理解與前瞻視野，為每一次產品定位注入未來價值。當同業還停留在傳統銷售思維，鉅陞早已跳脫框架，以重視自住需求、解決居住痛點的「有感建築」重塑品牌價值。從過往推出的建案來看，鉅陞不僅以「差異化服務」建立品牌定位，成功打響口碑，更在時間的考驗下，證明「有感建築」已成為抵抗房市起伏的定心丸；所有生活中美好的體驗，不再只是豪宅專利，好的品牌建商也不是只有在台中；而在彰化仍可以選擇優質的品牌建商，讓在地家庭不再只能「將就」選擇，而能真正擁有「講究」生活的權利。

「三福宅邸」多功能交誼廳3D示意。 圖／鉅陞國際開發 提供

鉅陞國際開發｜三福宅邸

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