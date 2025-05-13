歐盟獎學金簡章公告 甄選20名每年補助1.6萬美元

台北內湖金龍禪寺修築釋迦牟尼佛像工程，1956年5月13日動土。這座佛像當時預估全高達73.5尺，底座高15尺，蓮花台高10尺，跌坐之佛身高30尺，佛頭及面長18.5尺，底座全寬72尺占地約4000平方尺，全部用鋼筋水泥，佛身中空，有梯可自內攀登，佛身內分7層，每層均有門可行至大佛膝、手、臂、眼、耳等處。該佛像將面南，高距金龍寺後碧湖山巔，台北平川即在眼底，人在佛身遠眺，大好河山，美麗景色一覽無遺。...

2025-05-13 09:00