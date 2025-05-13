駐土耳其代表投書闡述台灣醫衛成就 籲納入世衛體系

土耳其最大英文報紙「每日晨報」刊登駐土代表黃志揚投書，文中強調台灣在智慧醫療與健康平權上的成就與貢獻，並呼籲世界衛生組織（WHO）正視台灣潛力，共同推動無國界的全球健康合作。

駐土耳其代表黃志揚日前投書土耳其發行量最大的英文報紙「每日晨報」（Daily Sabah），詳述台灣推行全民健康保險（NHI）所取得的成就，並說明台灣導入「快速健康資訊互通資源」（FHIR）等國際標準，展現與全球醫療體系接軌的努力，成為數位健康與智慧醫療的國際典範。

然而，台灣卻因政治因素遭排除於世界衛生體系之外，此舉不僅妨礙台灣參與全球醫療合作，更損及整體世界醫衛安全。

黃志揚指出，隨著土耳其積極推動數位平台以提升醫療品質與拓展遠距醫療服務，台灣的數位健康架構正是一項成功範例，顯示當創新能被有效納入政策設計，將釋放巨大潛力。

他指出，台灣建置的健保雲端系統，使各醫療院所之間可無縫共享病患資料，進一步提升醫療效率、減少重複檢查，並支援人工智慧輔助診斷。此外，台灣於長照與安寧療護體系的發展，也與土耳其醫療改革中所強調的病患尊嚴與福祉理念高度契合。

他說，健康平權不僅是國內政策目標，更是一項具全球意涵的道德責任。台灣始終堅信，任何人不應因財務、地理或政治因素而被排除在基本醫療服務之外。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，台灣曾向包括土耳其在內的多國政府及民間團體捐贈逾5000萬片醫療口罩與其他物資，並分享疫情管理、接觸者追蹤技術與院內感染控制等寶貴經驗，深信健康是全球共同的責任。

黃志揚強調，台灣長期被排除於世界衛生組織及其決策機制之外，實屬對聯合國大會第2758號決議的錯誤解釋。WHO憲章明確指出，健康為基本人權，應為「所有人」爭取「可達到的最高健康標準」。排除台灣，違背此一宗旨，也動搖多邊健康合作的根本。

黃志揚呼籲WHO及其會員國正視台灣的貢獻與潛力，支持台灣參與世界衛生大會（WHA）及相關技術性活動，特別是在疫情應對與數位健康等關鍵領域。這不僅是正確且公平的做法，更為當前國際健康治理所迫切需要。

「每日晨報」為土耳其發行量最大的英文報紙，包含網路版，每日閱讀受眾涵蓋當地知識階層、外籍人士、國際組織及駐土耳其各國機構等，為土國各界瞭解國際新聞及重大議題主要資訊來源。