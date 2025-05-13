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u故事／走進魚路古道 外地青年蔡文培尋找金山的解答

聯合報／ 記者游昌樺盧湘婕／新北即時報導
浪金山創辦人蔡文培還是學生的時候，因緣際會接觸到金山磺港，寧靜、人口卻逐漸老化的小漁村對他有著莫大的吸引力，畢業後蔡文培帶著熱情與計畫，找來夥伴走進魚路古道，開始了一場「與地方連結」的行動。記者游昌樺／攝影
浪金山創辦人蔡文培還是學生的時候，因緣際會接觸到金山磺港，寧靜、人口卻逐漸老化的小漁村對他有著莫大的吸引力，畢業後蔡文培帶著熱情與計畫，找來夥伴走進魚路古道，開始了一場「與地方連結」的行動。記者游昌樺／攝影

「這裡以後就是我們的家，取名叫浪居。」三位年輕人在一棟歷經風霜、牆面斑駁的透天厝前，興奮地描繪他們的夢想，因為動手整修之後，這裡就是他們在金山長住的家。早在浪金山創辦人蔡文培還是學生的時候，因緣際會接觸到金山磺港，寧靜、人口卻逐漸老化的小漁村對他有著莫大的吸引力，畢業後蔡文培帶著熱情與計畫，找來夥伴走進魚路古道，開始了一場「與地方連結」的行動。

一群外地年輕人來到金山，怎麼讓金山在地鄉親知道他們是認真的而不是「過水」？蔡文培腦筋動得快，一開始經營Podcast跟大家聊天，創辦雜誌，持續參與地方活動，蔡文培說，「一個說服的過程是說，本地人看到外地人進來的時候，他可以覺得說，哇！他們比金山還要更金山人，他們比我們更瞭解地方。」但這些遠遠不夠，去年10月山坨兒颱風重創金山，造成百年一遇大水災害，蔡文培發起「水漫金山韌性重振行動」，他們不再談什麼計畫，只是彎著腰，雙手沾滿泥巴，號召志工協助救災、分送民生物資，幫忙清理年邁獨居者的家園，一場溫暖的行動讓他們轉變成「和這個地方一起生活」的樣子，蔡文培回憶說，主動救災完全是一個契機，也讓他們發現地方的問題，進而去解決。而年輕人的主動，也讓這片海風常年吹拂的村落，有些改變，正在慢慢發生。

蔡文培堅信，地方的問題，往往不是地方內部單獨能夠解決的，而是需要外部能量的介入與整合，為了要在金山深耕也為了現實上的生存，他們租了磺港漁村老屋改建成餐廳，請來志同道合的年輕廚師，一開店就受到矚目，卻也讓昔日支持者眼紅，雙方發生經營權的糾紛，導致餐廳營運一度中斷，對團隊形象與在地創生計畫造成衝擊。

「這時候就會覺得說，是不是退出一間店，退出一個品牌，好像沒有辦法留在金山了，好像過去所有的理想、夢想都要結束的感覺。」對蔡文培以及「浪金山」夥伴們來說，沒想到最大的阻力，不是資金，不是人手，而是信任。年僅26歲的他已經在地耕耘邁入第五年，蔡文培說回歸初衷，好不容易建構起地方的信任體系，不能被破壞、剝奪，自己認為對的事情還是會堅持走下去。

浪金山創辦人蔡文培還是學生的時候，因緣際會接觸到金山磺港，寧靜、人口卻逐漸老化的小漁村對他有著莫大的吸引力，畢業後蔡文培帶著熱情與計畫，找來夥伴走進魚路古道，開始了一場「與地方連結」的行動。記者游昌樺／攝影
浪金山創辦人蔡文培還是學生的時候，因緣際會接觸到金山磺港，寧靜、人口卻逐漸老化的小漁村對他有著莫大的吸引力，畢業後蔡文培帶著熱情與計畫，找來夥伴走進魚路古道，開始了一場「與地方連結」的行動。記者游昌樺／攝影

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