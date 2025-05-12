臺大「前瞻領導講堂」系列課程報名中ー歡迎各城市領導人齊聚學習，攜手邁向卓越！

當今世界動盪不安，地緣政治與產業格局劇變，加上AI技術迅猛發展，正在重塑企業經營的根本邏輯。在這樣的時代，企業領導者若仍沿用過去經驗進行決策與管理，將無法應對未來挑戰。管理者唯有掌握前瞻性的數位素養與數據思維，才能在變局中化危為機。

為協助企業主管提升決策與營運能力，國立臺灣大學進修推廣學院特推出「前瞻領導講堂」系列課程，並擘劃兩門核心主題：《高效定價策略─成本到價值全佈局》與《打造管理者AI決策思維》。課程將於114年7、8月陸續開課，<實體>與<線上>同步授課，不論您在那個縣市，甚至人在海外，都可以修讀到國立臺灣大學優秀師資講課，歡迎各界菁英把握機會報名參與！

高效定價策略：擺脫憑感覺定價，掌握獲利的第一戰場

定價，不只是財務部門的責任，更是企業戰略的核心。定價失誤，可能讓好的產品無人問津，或利潤流失殆盡。本課程內容結合最全面的價格管理理論與實務操作，從價值基礎定價、價格心理學到如何拆解客群價值、建立動態定價模型，全面提升管理者的定價思維與操作能力。透過案例討論與情境模擬，學員將具備立即應用的策略與工具，讓「賣多少才划算？」實際轉化為「如何為價值定價？」的高階視野。《高效定價策略─成本到價值全佈局》課程由國立臺灣大學進修推廣學院院長，同時也是臺大管理學院商學研究所教授的郭佳瑋院長親授，授課時間為114年7月5日及7月19日兩天共14小時。

圖／臺灣大學進修推廣學院 提供

打造管理者AI決策思維：與技術人員對話，讓AI為你所用

當AI成為企業數位轉型的關鍵驅動力，管理者卻常因「不懂技術」而無法主導關鍵決策。本課程並不強調程式設計或數學理論，而是著重於技術與商業策略的融合。從企業真實案例切入，學員將學習如何與AI技術人員溝通、如何評估導入成效、以及如何規劃具前瞻性的AI專案，特別適合業界主管、部門經理與推動數位轉型的關鍵角色參與。《打造管理者AI決策思維》課程由國立臺灣大學進修推廣學院副院長，同時也是臺大管理學院資訊管理學系教授的孔令傑副院長親授，授課時間為114年7月26日及8月3日兩天共14小時。

在AI與數據驅動的時代，懂技術但不懂管理的只能做工具人，懂管理卻不懂數位的將被市場淘汰。臺大進修推廣學院開辦的「前瞻領導講堂」正是為兩者架起橋梁，協助企業領導者從容進入智慧決策與價值創造的新世代！不論您正面臨轉型壓力、計畫導入AI專案、或希望強化營收策略，都不容錯過這兩門課。課程採實體與線上同步進行，名額有限，敬請提前報名與合報兩門課程，享學費特別優惠！

圖／臺灣大學進修推廣學院 提供

有關兩門課程資訊可上網【臺大推廣教育網】查詢，或致電02-23620502#214由專人為您服務。

報名連結：

【高效定價策略】https://ppt.cc/fk1BMx

【打造管理者AI決策思維】https://ppt.cc/fAFm9x