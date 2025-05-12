快訊

美中貿易休兵90天 道瓊期指應聲狂漲近1,000點

台中屋齡30年老屋占近5成 國外遊客驚見「不像先進城市」

美中會談聯合聲明出爐 美對中關稅從145%下調至30%

台灣加入WHO宣達團明到日內瓦 首度邀請50多國聲援遊行

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台灣聯合國協進會表示，台灣加入WHO宣達團明天啟程前往日內瓦，除了在日內瓦車站策展外，並首度號召美國、歐洲、烏克蘭、日本等50多國民間組織參與台灣大遊行，聲援台灣參與WHA。記者沈能元／攝影
台灣聯合國協進會表示，台灣加入WHO宣達團明天啟程前往日內瓦，除了在日內瓦車站策展外，並首度號召美國、歐洲、烏克蘭、日本等50多國民間組織參與台灣大遊行，聲援台灣參與WHA。記者沈能元／攝影

世界衛生大會（WHA）將於本月19至27日在瑞士日內瓦舉行，台灣已連續9年未獲邀請，但民間參與並未停歇。台灣聯合國協進會今年將再組成「台灣加入WHO宣達團」前往日內瓦發聲。台灣聯合國協進會表示，宣達團明天啟程前往日內瓦，除了在日內瓦車站策展外，並首度號召美國、歐洲、烏克蘭、日本等50多國民間組織參與台灣大遊行，聲援台灣參與WHA。

台灣聯合國協進會今天舉行記者會，宣布啟動國際宣達行動，向全球傳達台灣在公共衛生、健康權利與防疫實力的堅定立場，強調台灣2300萬人民不應被排除在全球醫療體系之外。

台灣聯合國協進會副理事長洪嘉駿說，協進會20年來持續推動台灣加入聯合國並爭取參與WHA，但遭遇中國「一中原則」的政治阻礙，因此，協進會今年也將循例組團前往日內瓦，在日內瓦車站展開為期3天的AI科技醫療展，向世界展現台灣在健康與科技領域的實力，並推動「健康台灣深耕計畫」，也首度前往比利時布魯塞爾拜會歐洲議會，以及與烏克蘭非政府組織交流，爭取對台支持。

洪嘉駿說，美國將於明年退出世界衛生組織（WHO），屆時將削弱台灣在世界的間接支持力量，未來WHO將更傾向由中國主導，台灣要加入WHO的難度升高，因此希望台灣各界此次能團結一致，為台灣健康發聲。

台灣聯合國協進會常務理事曾琮愷說，全球聲援台灣的力量正在擴大，5月18日將在日內瓦與蘇黎世舉辦首屆「台灣人大遊行日」，屆時將有來自超過50個國家的民間團體共同參與，展現國際民主陣營對台灣的支持。他也強調，世界衛生組織需要台灣，因為台灣的防疫表現已被世界肯定。

曾琮愷說，中國長年打壓台灣參與WHO，美國今年是參與WHA的最後一年。據他了解，美國川普政府可能針對新冠病毒溯源議題，對中國提出進一步追責。他呼籲國會應正式發聲，展現對加入WHO的支持與決心。

WHO 日內瓦 聯合國

延伸閱讀

陸副商務部長李成鋼：中美會談照顧了彼此的關切和利益

何立峰會見WTO秘書長 籲維護多邊主義和自由貿易

反對極右翼政黨 德國各地民眾上街遊行

美中談判有進展…美股期指大漲慶賀 道瓊飆599點、金價美債走跌

相關新聞

台灣加入WHO宣達團明到日內瓦 首度邀請50多國聲援遊行

世界衛生大會（WHA）將於本月19至27日在瑞士日內瓦舉行，台灣已連續9年未獲邀請，但民間參與並未停歇。台灣聯合國協進會...

美中均稱貿易談判達實質進展 預計今公布聯合聲明

白宮11日發出新聞稿，宣布與中國大陸達成貿易協議，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）稱，雙方分歧沒有想像中的大。財政部長貝森特（Scott Bessent）說，非常高興兩國在這場極為重要的貿易談話中取得重大的進度，今天將公布更多細節。...

照片看歷史／1963年護士節 百人向南丁格爾畫像宣誓

1963年5月12日北區護士代表700餘人，下午在燭光與聖歌聲中，慶祝本年度護士節。慶祝大會在鐵路局大禮堂舉行，由當時的省立台北結核病防治中心護理主任朱惠瓊擔任大會主席。時任內政部長連震東，在大會上致詞，勉勵與會的護士，效法護士鼻祖南丁格爾服務犧牲的精神。

【總編開箱】當年沒賺到台灣的風電財 美國現在要從天然氣跟核能兩頭賺

這周末核三廠二號機停機除役，台灣將正式進入非核家園。這個「非核」能持續多久，並不是操之在民進黨政府手中，而是美國，更具體的說，是操之在美國總統川普的手上。

在野保核電 今協商對話、明拚核管法修法

「非核家園」倒數，核三廠二號機將在周六停機除役，在野黨預計搶在除役前通過「核管法」修法。國民黨立法院黨團表示，今天將再協...

非核家園倒數5天！美憂台灣發電穩定性、廢核無助防衛韌性

核三廠二號機將在本月十七日停機，非核家園上路倒數。據悉，美國近日頻頻透過管道，對我國政要關切台灣未來能源穩定的狀況，美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。