在野保核電 今協商對話、明拚核管法修法

「非核家園」倒數，核三廠二號機將在周六停機除役，在野黨預計搶在除役前通過「核管法」修法。國民黨立法院黨團表示，今天將再協商，創造更多對話空間，若仍不行，將於明天表決。民進黨團則說，眾多問題尚未解決前，強推公投或修法，都將反制。

行政院發言人李慧芝稱，核三廠二號機除役後，接續的電源供應已有安排，以今年為例，預計將有大潭七號機、興達新燃氣一、二號機、台中新燃氣一號機等新建燃氣機組共四八一點三萬瓩，遠大於核三廠二號機除役的九十五點一萬瓩，足夠支撐產業及因應ＡＩ高科技發展所需電量。

不過，蔡政府原訂二○二五年再生能源占比百分之廿將跳票、延後；依經濟部檢討，預計於明年十一月起再生能源發電占比可達百分之廿。

台電曾估算，隨著核二、核三廠陸續除役，須改以其他發電替代，以當年平均售電價扣掉核電發電成本，推估二○二二年因核電除役多支出五十億元發電成本、二○二三年影響一四三億元，二○二四年影響二七三億元；到了今年，核三廠二號機僅發電廿九億度電，亦即有二七一億度核電須改以其他發電，推估核電除役對今年影響擴大至四六六億元。雖占台電整年營收逾八千億元僅百分之六，若核二、核三延役，對於今年全年還要虧五百億元的台電，仍不無小補。

台電表示，核三廠二號機十七日下午慢慢開始降載，晚上機組解聯，凌晨十二時前發電降為零，進入停機狀態。核三廠二號機燃料棒移出爐心約需一到兩周，移出後將先放在用過燃料池。

國民黨團則力拚核三廠走入歷史前，通過「核子反應器設施管制法」修法。國民黨立委謝龍介指出，現在台灣能源非常緊張，賴清德總統也曾講過必要時願重啟核電，國民黨團希望讓法令走在前面，國家不能付出大代價，不能「用愛發電，用心詐騙」。

民眾黨團副總召張啓楷表示，希望明天能夠順利完成修法，不過，重啟核電的權力還是在民進黨手上；民眾黨團也將持續推動核三延役公投。

民進黨團幹事長吳思瑤則質疑，核電延役應符合社會共識、核能安全、核廢料處置有解方；公投或修法都是片面地透過多數暴力復辟核電，民進黨團將予反制。