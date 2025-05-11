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首次為職籃開球 外交部政務次長吳志中笑稱：難得比別人矮

中央社／ 台北11日電

身高188公分的外交部政務次長吳志中今天擔任職籃賽主場開球嘉賓，他在社群媒體表示，「難得比別人矮」。他致詞時說，籃球運動象徵團隊合作等特質，外交部將持續鼓勵民間團體參與國民外交，實踐「人人都是外交官」理念。

外交部政務次長吳志中今天下午應中國信託育樂公司邀請，出席「中信特攻與蠟筆小新聯名主題日」並擔任職籃賽主場開球嘉賓，他在臉書發文打趣地說，第一次開球，「難得比別人矮」，直言是個有趣的週末，並祝福大家母親節快樂。

外交部晚間發布新聞稿，吳志中致詞時表示，籃球運動象徵著團隊合作、尊重包容，及以運動交朋友等重要特質。外交部將持續鼓勵民間團體參與國民外交，發揮公私協力的精神，在各領域展現台灣的活力與實力，實踐外交部長林佳龍所提倡「人人都是外交官」的「總合外交」理念。

外交部提到，吳志中與合影者共持手拿板，宣揚外交部推動總合外交的核心策略，並歡迎年輕朋友踴躍報名外交部「國際青年大使交流計畫」，也邀請參與外交部辦理的「尋找台灣#FindingTAIWAN」全球徵片競賽，讓世界看見台灣。

外交部說明，活動現場也有百餘位外交部員眷共襄盛舉，場面盛大熱鬧。球賽當天適逢母親節，吳志中並祝福現場來賓母親節愉快。

吳志中 外交部 母親節

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