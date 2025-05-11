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聯合報一周大事 5/4~5/10
國內
5日：台幣暴力升值，昨盤中升至廿九元價位，累計台幣連六升，升值二點三八四元、升值百分之七點九，出口商一片哀號。
8日：國民黨台南市黨部副主委莊占魁等十一人，被控未經同意將黨員資料填寫在民進黨立委林俊憲、王定宇罷免提議書上，遭台南地檢署依偽造文書等罪嫌起訴。
9日：立法院三讀通過國民黨團、民眾黨團「四加一」版本的紀念日及節日實施條例，今年起新增五天假。
國外
7日：印度宣布凌晨空襲巴基斯坦控制的克什米爾等地九個地點，稱這是「對恐怖分子營地的精準打擊」，巴國隨即開砲反擊。兩國至少卅八人喪命。
8日：美國總統川普在白宮橢圓辦公室召開記者會宣布，和英國達成貿易協議。
8日：天主教樞機主教們選出六十九歲樞機主教普雷沃斯特（Robert Prevost）為羅馬天主教第二六七任教宗，聖名為「良十四世」（Pope Leo XIV）。
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