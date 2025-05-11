聯合報一周大事 5/4~5/10

1968年5月10日，中國雲裳小姐選拔會在聯合報大樓舉行茶會，將進行雲裳小姐和雲裳小天使選拔。報名小天使選拔的家長們表示：讓孩子來參加活動，是希望增加孩子們的見識，並展現孩子活潑可愛的一面。主辦方說，報名小天使選拔的孩童資料正在整理中，3天之內可整理就緒，將與雲裳小姐同時進行後續的複選和決選。

2025-05-10 09:00