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聯合報一周大事 5/4~5/10

聯合報／ 本報訊
台幣暴力升值，昨盤中衝上29元關卡，連六升共升值2.384元、約7.9%，重創出口商利益，業界哀聲四起。 圖／聯合報系資料照片
台幣暴力升值，昨盤中衝上29元關卡，連六升共升值2.384元、約7.9%，重創出口商利益，業界哀聲四起。 圖／聯合報系資料照片

國內

5日：台幣暴力升值，昨盤中升至廿九元價位，累計台幣連六升，升值二點三八四元、升值百分之七點九，出口商一片哀號。

8日：國民黨台南市黨部副主委莊占魁等十一人，被控未經同意將黨員資料填寫在民進黨立委林俊憲、王定宇罷免提議書上，遭台南地檢署依偽造文書等罪嫌起訴。

9日：立法院三讀通過國民黨團、民眾黨團「四加一」版本的紀念日及節日實施條例，今年起新增五天假。

國外

7日：印度宣布凌晨空襲巴基斯坦控制的克什米爾等地九個地點，稱這是「對恐怖分子營地的精準打擊」，巴國隨即開砲反擊。兩國至少卅八人喪命。

8日：美國總統川普在白宮橢圓辦公室召開記者會宣布，和英國達成貿易協議。

8日：天主教樞機主教們選出六十九歲樞機主教普雷沃斯特（Robert Prevost）為羅馬天主教第二六七任教宗，聖名為「良十四世」（Pope Leo XIV）。

台南 台幣 國民黨

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