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剴剴案群眾上凱道批市府失職 北市社會局：持續精進改革

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
男童「剴剴」遭劉姓保母姊妹虐死案，「剴剴網路媽媽群」今天下午在凱道發起「終結兒虐，陪你長大」集會，譴責雙北市政府與兒福聯盟。記者葉信菉／攝影
男童「剴剴」遭劉姓保母姊妹虐死案，「剴剴網路媽媽群」今天下午在凱道發起「終結兒虐，陪你長大」集會，譴責雙北市政府與兒福聯盟。記者葉信菉／攝影

男童「剴剴」遭劉姓保母姊妹虐死案，「剴剴網路媽媽群」今天下午在凱道發起「終結兒虐，陪你長大」集會，譴責雙北市政府與兒福聯盟。北市社會局強調，持續精進改革守護計畫；該案5月13日一審宣判，市府盼司法申張公義，符合民心所向。 

社會局表示，市長蔣萬安得知剴剴案的第一時間，就高度重視並要求社會局全面清查狀況，提出策進作為，去年他也數次表達「向剴剴的失去、以及所有愛他的人表達歉意」。社會局介入處置、調查，並對涉案居家托育人員依照兒少權法處以行政罰，除公布姓名外，二人各處以最高行政罰鍰60萬元。  

社會局說，蔣市長去年宣布七項加一改革守護計畫，每一項都確實推動落實且今年持續精進辦理。包含保母訓練強化並增加回流訓練，去年底辦理4場次；無依兒童增加出養前訪視頻率；三方共訪機制，全日托1年6訪；2024年12月舉辦優質保母表表揚，未來將每2年辦1次；居托人員協力圈計畫2024年辦116場；托育人員紓壓2024年辦6場次。  

社會局說，但目前中央尚未將1年6訪、三方共訪入法或決議，收出養媒合業者管理辦法修正案也尚在程序中，待中央修法通過，市府也將配合辦理並持續精進努力。

對剴剴案劉姓保母姊妹將於5月13日一審宣判，社會局強調，「市府盼司法申張公義，符合民心所向，未來也將持續精進，中央地方一同守護兒少。」

保母 司法 托育

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