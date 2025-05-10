民眾上凱道批剴剴案失職 北市社會局：持續精進

多名關心兒少權益的家長與公民今天下午集結凱達格蘭大道，譴責雙北市政府在剴剴案的失職與怠惰。台北市社會局表示，將持續落實強化訪視機制等改革計畫，與中央一同守護兒少。

保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉嫌虐死1歲男童「剴剴」，關心兒少權益的民眾今天為此在凱達格蘭大道舉辦「終結兒虐，陪你長大」護兒集會行動，並高呼「雙北道歉、兒福解散」等口號，譴責雙北市政府與兒福聯盟在此案的失職與怠惰。

台北市社會局回應，台北市長蔣萬安在得知剴剴案的第一時間，就高度重視並要求社會局全面清查狀況、提出策進作為，去年也已數次向剴剴及所有愛他的人致歉。

社會局指出，後續經調查及介入處置，已對2名涉案保母各依「兒童及少年福利與權益保障法」第97條處最高額新台幣60萬元罰鍰、公布姓名，同時宣布改革守護計畫，包含強化保母訓練、增加無依兒童出養前訪視頻率及建立三方共訪機制等。

社會局表示，市府關注此集會與民眾訴求，也盼司法申張公義，符合民心所向，未來將繼續精進努力，與中央一同守護兒少。