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剴剴案民眾凱道怒吼 新北：提高保母訪視頻率

中央社／ 新北10日電

台北市劉姓保母姊妹涉虐死男童「剴剴」引社會關注，群眾今天在凱道集會譴責雙北市府與兒福聯盟。新北市府表示，對逝去的孩童表示沉痛，已強化提高保母訪視頻率等精進做法。

台北市劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童「剴剴」遭起訴，「剴剴網路媽媽群」今天舉辦「終結兒虐，陪你長大」集會，群眾舉「守護兒童」等手牌，高喊「雙北道歉、兒福解散」等口號，譴責雙北市政府與兒福聯盟，在此案的失職與怠惰。

對此，新北市政府社會局回應中央社記者詢問表示，對每一位孩子的逝去都表示沉痛，更需要社福網路夥伴不分彼此、共同面對。

新北社會局說，在「剴剴」案發生後，雙北也在第一時間提出包括三方共訪、強化提高保母訪視頻率等7+1精進做法，希望透過具體行動，更有效地守護每一位弱勢。

市府表示，建立「三方共訪機制」會由主責社工邀居家托育服務中心、收出養媒合機構共同訪視；社工提升敏感度，觀察兒少是否驚慌、怕生、是否有傷痕等。

市府說，初訪確認孩童概況後，會依中央規定後續訪視；對新登記或復托保母，也將辦理職前訓練，情緒管理為重點之一。社會局將與所有網路夥伴持續努力，建構更緊密的安全網路。

保母 網路

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