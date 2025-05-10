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剴剴案民眾上街反兒虐 衛福部加速評估設兒少專責單位

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
剴剴案發生後，關心兒虐案民眾組成「剴剴網路爸媽群」，今天發動數千人至凱道集會，提出設立兒少保護部、兒少保護專責醫師、社工等6項訴求，衛福部下午一一回應。記者林琮恩／攝影
剴剴案發生後，關心兒虐案民眾組成「剴剴網路爸媽群」，今天發動數千人至凱道集會，提出設立兒少保護部、兒少保護專責醫師、社工等6項訴求，衛福部下午一一回應。記者林琮恩／攝影

剴剴案發生後，關心兒虐案民眾組成「剴剴網路爸媽群」，今天發動數千人至凱道集會，提出設立兒少保護部、兒少保護專責醫師、社工等6項訴求。對此，衛福部下午一一回應，針對主要訴求，設立兒少保護專責單位，衛福部保護司長張秀鴛說，目前正加速規畫評估，將盡快向外界報告，透過提升行政效能與網絡合作，強化對兒少保障。

今天活動名稱為「終結兒虐・陪你長大」，召集人李侑宭表示，台灣有個單位叫衛福部保護服務司，但這單位的困難是層級太低，發公文叫不動法務部、檢察官，要與社家署、警政署聯繫，串連社工、警察防治兒虐，等公文跑完一圈，「孩子命都沒了」，希望政府拉高兒虐專責單位層級，參考南韓成立兒童權利保障院作為專責單位，成立「兒少保護部」。

張秀鴛說，衛福部已建立跨司署合作機制，定期檢視兒虐防治政策，並持續整合兒童醫療照護網與社會安全網等系統，完善配套與銜接措施，且設有「兒少福利與權益推動小組」，協調跨部會資源，共同致力於提升兒少福祉；因兒少業務跨衛福部部相關司署職掌，目前正加速評估規劃後向各界報告，透過提升行政效能和網絡合作，強化對兒少的保障。

針對兒虐醫療，張秀鴛說，衛福部成立兒少保護區域醫療整合中心，補助醫院建立兒少保護跨專業醫療團隊，針對嚴重複雜傷勢兒虐案件提供全面性身心復原服務，並為帶動轄內兒保醫療小組醫院、基層醫療院所等醫事人員對兒虐議題的重視，並辦理兒虐風險辨識教育訓練、跨院協力傷勢諮詢等服務，至114年全台共布建12家兒少保護區域醫療整合中心、106家兒少保護醫療小組醫院。

張秀鴛表示，依「家庭暴力防治法」，地方主管機關應整合相關目的事業主管機關業務及人力，設立家庭暴力防治中心，提供被害人24小時緊急救援及保護服務或轉介相關資源。衛福部亦訂有「保護性社工訓練實施計畫」，針對新進兒少保護社工人員應接受19小時兒虐辨識等相關訓練課程，在職兒少保護社工人員應接受每年20小時在職訓練，以確保其服務品質。

民團提出幼童預防性訪視，目的是確保幼童照顧與安全，張秀鴛表示，社安網強化社會安全網計畫中，現有的六歲以下弱勢兒童主動關懷方案、守護家庭小衛星計畫、育兒指導服務方案、幼兒專責醫師制度、周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫等服務，皆具有預防性功能，尚能及早介入提供家庭支持性服務。

有關兒少虐待案件加重量刑，張秀鴛說，「兒少權益法」已明定「成年人故意對兒少犯罪者，加重其刑至二分之一」等規定；法務部於去年7月增修「刑法」，對於未滿七歲之人，加重其刑至二分之一；至於是否增訂「刑法」虐殺兒童處以死刑或無期徒刑，涉及刑事司法量刑政策，將配合法務部凝聚共識研商處理。

民團也提出，法律應授權，讓受虐兒與疑似加害人可被迅速隔離。對此，張秀鴛表示，「兒少權法」規定，兒少若有立即接受醫療之必要而未就醫；遭受遺棄、身心虐待、買賣、質押的情況；遭受其他迫害，非立即安置難以有效保護，應基於兒童及少年最佳利益，經多元評估後，加強保護、安置、緊急安置或為其他必要之處置。方主管機關倘受理兒虐案件通報，應依法啟動調查，評估兒少人身安全，提供妥適安全維護之措施。

主管 社工 衛福部

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