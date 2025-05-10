「剴剴」遭虐死...母親節前夕破千人上凱道 謝和弦：惡魔不需要活著
一歲童「剴剴」遭劉彩萱、劉若琳保母姊妹零虐致死，案經台北地院國民法官審理，5月13日將宣判。「剴剴網路媽媽群」今在台北凱達格蘭大道舉辦「終結兒虐・陪你長大」護兒行動，不僅是宣判前最後一個周六，也適逢在母親節前夕，希望喚起社會大眾對虐童議題的重視，讓更多人知道剴剴生前的悲慘身世。
活動現場包括101董事長賈永婕、歌手謝和弦、藝人Gino、楊晨熙、邱振哲、李佩甄、陳宥心、張喬菲、何璦芸，網紅琳妲、Cheap等人都到場，有人站台宣講，也有人在台下接受媒體訪問。
賈永婕稱，劉姓保母不是不當照護，是蓄意虐殺，希望司法重懲「判死刑對他們來說是人道的」；Gino說，現在有太多社會議題把虐童事件沖淡，今天來是希望更多人知道事件的嚴重性，也認為虐童刑責加重二分之一還不夠，「無期徒刑加重一半還是無期徒刑」，「新加坡司法制度很快速，少數還保有鞭刑、死刑，希望台灣往這部分邁進」。
謝和弦說，希望這樣的事不要再發生，「惡魔不需要活著，需要被重判」，「當然希望保母被判死刑」。
護兒行動今天下午2點開始，儘管台北市今天早上下起傾盆大雨，但奇妙的是在中午後、活動開始前放晴，一名志工媽媽受訪時坦言，這次活動都是網路上自發性號召，包括舞台、音響設備等都是網路報價後，由民眾自行認領，很感動大家很支持，今天現場很多志工都是第一次見面，「雖然早上下大雨，但大家都是滿腔熱血，持續為活動做準備」，「一定會有人來，用盡全力辦活動」。
由於今天濟南路同時有新黨舉辦的反陸配遊行，護兒主辦方為避免活動有政治勢力介入，特別在凱道、景福門前假設柵欄，並綁上「陸配遊行不要來」、「保母殺人虐死剴剴」等布條，門口也有熱心志工發放貼紙，詢問是否願意簽署護兒連署書。據了解，護兒連署書已破8萬人簽署。
記者觀察，現場逾7成參與者都是女性，不少媽媽帶著小孩到場，多穿著白色上衣、舉著「兒虐零容忍」、「虐童致死」等標誌牌；活動主辦方粗估，現場人數已經達上千人，目標破萬人。
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