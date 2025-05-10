聲援剴剴案 賈永婕痛批、樂天女孩琳妲落淚、Gino批虐兒是惡魔

剴剴案引爆民眾憤怒，數千人在凱道發起「終結兒虐・陪你長大」護兒集會行動。藝人Gino、樂天女孩琳妲、101董事長賈永婕等許多知名人士到場聲援。賈永婕受訪時痛批，司法應還給剴剴公道，不能對一群虐兒惡魔，有任何一絲寬貸。琳妲則說，兒虐零容忍不分政治立場、國家，希望大家不要害怕關注這些案件。

賈永婕表示，自己以一位母親身份出席，心情非常悲痛，看到這麼小的孩子經歷各式虐待，內心悲憤不平，這根本不是不當照顧，而是「蓄意虐殺」，今天之所以站出來，是希望司法還給剴剴公道，不能對虐兒惡魔有任何一絲寬貸，相信今天聚集在凱道的民眾，都是站在剴剴立場，希望爭取最後一絲公平正義。

琳妲表示，自己心情感動，今天下著大雨，卻有民眾從中南部，甚至國外飛回台灣，牽著孩子一起到場聲援，就是希望讓社會變得更好；小孩沒有語言能力，沒辦法表達抗議，只能被無奈虐待、霸凌，希望大人要重視兒虐議題，共同聲援剴剴案，讓政府聽到、讓社會改革變得更好。剴剴案保母錯錯這麼多事，還設法自保，這真的不對，希望司法給出最正義的答案。

琳妲每天關注剴剴案，並在社群發布限時動態。她上台說話時忍不住落淚。兒童需要大人聲援，加害者就是惡魔，希望身邊的人關注剴剴案，許多人私訊回覆，是因為自己才知道剴剴案，許多人害怕關注該案，是因為內容太暴力、太恐怖，因此不願去關注，但有大家在，社會才能夠更好，希望大家站出來，團結一致，沒有小孩的人也可以一起聲援。

現場民眾高喊口號，要求保母殺人求處死刑、虐童不是過失是殺人、設立兒少保護部、兒虐零容忍、重判不假釋、雙北道歉、兒盟解散。賈永婕說，虐兒者行為一定要有對等懲處，就算是死刑，「對他們而言都是人道的。」雖沒有具體訴求，但希望判決下來，能還給剴剴公道。