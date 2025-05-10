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聲援剴剴站上凱道 賈永婕：就算給加害者死刑也是人道的

聯合報／ 記者楊正海李承穎／台北即時報導
台北101董事長賈永婕參與遊行。記者楊正海／攝影
台北101董事長賈永婕參與遊行。記者楊正海／攝影

「剴剴網路媽媽群」今在台北凱達格蘭大道舉辦「終結兒虐・陪你長大」護兒行動，台北101董事長賈永婕等人到場參與聲援，賈永婕說，她希望給剴剴一個公道，要給加害者有對等懲處，就算是死刑，對他們而言也是人道的。

今天下起大雨，但在活動前，已有許多民眾聚集在凱道，不過在活動開始後雨停，許多人舉著「虐童致死，唯一死刑」等標語，主持人上台說「我們要告訴中央及地方政府，保護孩子是共同責任，如果是這樣而來請你舉手」，許多人舉手，也有許多人落淚。

賈永婕說，「我就是一個媽媽身分站在這裡」，她內心悲憤不平，這麼小的孩子經歷各種虐待，這不是不當照護 這是蓄意虐殺，希望司法給剴剴公道，不能給一群惡魔任何寬貸，一定要懲罰。

被媒體問到近日被抹紅是否覺得不公平？賈永婕說，她沒聽到什麼奇怪聲音，但此刻在這邊的人，是站在剴剴立場 ，希望爭取到最後一點公平正義。

至於是否要加重刑責？她說，加害人的行為要有對等懲處，就算是死刑，對他們而言也是人道的，希望判決下來 ，要真正給剴剴一個公道。

藝人GINO也現身聲援，他說，剴剴全身骨折、指甲被拔掉等虐待，發生在成人身上都無法忍受，何況發生在小孩身上，他心痛又憤怒，怎會有人如此無人性，希望盡一份心力，讓很多人知道虐童是嚴重的事。

他說，希望加重刑責，可以師法新加坡，還是少數保有鞭刑跟死刑國家，加害人在法院上的認罪是假性認罪，他們仍是沒有人性的惡魔，希望加重刑責不准假釋，亂世還是要重罰，才能殺雞儆猴。 

台北101董事長賈永婕參與遊行。記者楊正海／攝影
台北101董事長賈永婕參與遊行。記者楊正海／攝影
「剴剴網路媽媽群」今在台北凱達格蘭大道舉辦「終結兒虐・陪你長大」護兒行動。記者楊正海／攝影
「剴剴網路媽媽群」今在台北凱達格蘭大道舉辦「終結兒虐・陪你長大」護兒行動。記者楊正海／攝影
「剴剴網路媽媽群」今在台北凱達格蘭大道舉辦「終結兒虐・陪你長大」護兒行動。記者楊正海／攝影
「剴剴網路媽媽群」今在台北凱達格蘭大道舉辦「終結兒虐・陪你長大」護兒行動。記者楊正海／攝影

死刑 虐童 賈永婕

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