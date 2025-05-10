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防剴剴案重演 逾千家長上街提6大訴求盼設兒少保護部

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
一群關心兒少權益家長與民眾發起「終結兒虐・陪你長大」護兒集會行動，儘管今天大雨滂沱，下午2時活動才剛開始，凱道現場已湧進逾千位支持者，且人數持續上升。記者林琮恩／攝影
一群關心兒少權益家長與民眾發起「終結兒虐・陪你長大」護兒集會行動，儘管今天大雨滂沱，下午2時活動才剛開始，凱道現場已湧進逾千位支持者，且人數持續上升。記者林琮恩／攝影

剴剴案引發社會震驚，一群關心兒少權益家長與民眾發起「終結兒虐・陪你長大」護兒集會行動，儘管今天大雨滂沱，下午2時活動才剛開始，凱道現場已湧進逾千位支持者，且人數持續上升。團提體出訴求，包括要求成立兒少保護部，增設兒少保護專責醫師，設兒少保護專責社工並加強兒虐訓練，也希望政府推動訪視助理員制度，因社工人力吃緊，設助理員可協助高風險家庭追蹤。

多位關心兒少權益家長與公民自發串聯組成「剴剴網路爸媽群」，他們提出六大建言，第一，希望政府建立「兒少保護部」，透過專責單位，整合檢警、社政、教育與醫療等系統，建立即時通報與跨機關合作機制，讓保護措施能快速啟動。第二，設有給職兒少保護專責醫師，全面訓練社工、警察、醫療、教師等人員，與社政、司法溝通合作，建構蒐證即時、及早介入安置反應處理機制，並提供親職教養、育兒指導及協同訪視服務。

第三，設立兒虐專責社工並加強兒虐辨識訓練，給予社工足夠的兒虐辨識與應對訓練，提升處理效能與反應速度。第四，推動「訪視助理員」制度，強化第一線防護網，面對社工人力吃緊，建議導入助理員制度，協助進行預防性訪視與高風險家庭追蹤，並導入「視訊訪視」輔助作業。

第五，要求增訂刑法第 271-1 條「虐殺兒童罪」，對於虐殺 12 歲以下兒童者，處以死刑或無期徒刑，並列入不得假釋條款，展現國家對兒童生命安全的重視。第六，授權在「未定案」前即隔離受虐兒童與疑似加害人，以「保護優先」原則，建議賦予法律授權，讓社工與執法單位可於案情未定案前即進行安全隔離，並保障相關人員免於法律責任。

一群關心兒少權益家長與民眾發起「終結兒虐・陪你長大」護兒集會行動，儘管今天大雨滂沱，下午2時活動才剛開始，凱道現場已湧進逾千位支持者，且人數持續上升。記者林琮恩／攝影
一群關心兒少權益家長與民眾發起「終結兒虐・陪你長大」護兒集會行動，儘管今天大雨滂沱，下午2時活動才剛開始，凱道現場已湧進逾千位支持者，且人數持續上升。記者林琮恩／攝影

受虐兒 社工 醫師

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