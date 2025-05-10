民眾黨辦健保論壇 專家籲檢討總額制度加強醫療支出

民眾黨今天舉辦健保論壇，黨主席黃國昌指出，疫後至今出現急診壅塞、血汗醫護現象，反映健保有必要大幅調整。新光醫院行政副院長洪子仁比喻，健保總額的「賞味期」有點過期，並籲政府加強醫療保健支出。

國際護師節將至，民眾黨政策會今天舉辦「健保總額支付制度之省思與展望」論壇，邀請洪子仁、台大醫院創傷醫學部主治醫師許立民、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳擔任講者。

黃國昌致詞表示，健保制度曾是台灣的驕傲，撐起整個台灣的醫療體系及社會安全網，許多在國外生活過的人都會想念台灣的健保；但經過30年，台灣的社會經濟出現很大變化，從疫後至今，不管是急診室壅塞或是病床數不足，乃至於大量醫護不願投入血汗職場，反映健保制度有必要大幅調整。

黃國昌表示，去年立法院審查健保法第62條有關健保點值問題，就是希望能合理反映第一線醫護成本，未來包含指示用藥是否納保、藥價調整機制都是必須面對的課題，而民眾黨團也已經提出三班護病比修法版本。

談及規模達新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，黃國昌表示，民眾黨團希望特別條例能編列至少300億元撥補健保，填補健保財務困境。

洪子仁表示，台灣目前的醫療機構經營困境與健保實施總額預算制有關，總額雖然是控制財務支出很好方式，但因為健保點值打折給付，導致醫院端、醫事人員得自行吸收財務缺口，進而導致醫療資源分配不均、醫療品質下降、健康不平等。他比喻，再好的制度都有「賞味期」，總額制度用20幾年，「看樣子也是有點過期」，

洪子仁表示，許多醫院的醫療本業虧損，只能靠美食街、停車場彌補，雖仍有盈餘，但機構要能永續經營應靠本業，而非業外收入。他呼籲，世界衛生組織（WHO）揭櫫「在健康上的支出是一種強化生活品質、幸福與繁榮的投資」理念，政府應於2028年在醫療保健的支出從GDP占比6%提高到8%以上，才能讓民眾有更好醫療照護品質。

許立民表示，健保撐起台灣最底層的民眾健康，是社會安全網的核心支柱，這是健保實施30年來最大成就，正因如此不能讓健保倒閉；但健保的需求肯定持續成長，政府應體認要多投資，當人力不穩定或無法拉高診療費時，後面配套恐難走下去。

許立民也建議，健保的永續經營策略，除了財務多元與分級醫療外，也應考慮從服務量計酬（pay forservice）轉換成論值計酬（pay for performance ），才能讓病人醫療品質更好。