被點名赴WHA大會 台大名醫陳晉興：若被徵召願自費前往

立委陳菁徽日前在立院質詢時，點名台大醫院外科部主任陳晉興、台中榮總前院長陳適安等醫界專家，隨衛福部長邱泰源等人，赴瑞士參加世界衛生大會（WHA）周邊會議，衛福部則稱，因預算刪減，隨團專家需減少10人。對此，前副總統陳建仁今天表示，台灣幫助各國力道減少，相當可惜。陳晉興則說，若衛福部徵召，願意自費前往。

陳建仁出席陳晉興與營養專家合著的新書「肺癌治療與精準營養」發表會時表示，台灣在全球公共衛生有良好表現，「台灣可以幫忙，也正在幫忙」，本屆世界衛生大會，因立院刪減預算，導致10位專家無法隨團至日內瓦參與世界衛生大會周邊會議，這相當可惜，也讓台灣幫助各國的力道減少，希望以後能有更多專家隨團與會，讓國際見證台灣在全球公共衛生貢獻，「展現台灣慈悲善良的心，以及願意幫助全球的典範。

陳晉興是國內肺癌權威，曾推動我國低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，也是陳建仁多年前罹患肺癌時主治醫師。他表示，感謝委員愛戴提拔，國家若有需要，很樂意隨衛福部前往日內瓦，自費前往也沒有問題，衛福部長一直很照顧提拔自己，「若部長徵召，一定全力配合。」

陳晉興不忘提醒民眾注意肺癌威脅。他表示，台灣已經開始肺癌篩檢政策，希望符合條件者，都應該接受國家篩檢，若沒有危險因子者，也要注意自身健康，考慮自費接受低劑量電腦斷層，早期發現才能早期根治。

陳菁徽日前在立院說，自己去年隨團至瑞士參加世衛大會，有瑞士醫師告訴她，台灣若能邀請陳適安，或改變台灣肺腺癌治療指引的台大醫院外科部主任陳晉興，大家一定都會來聽演講，甚至求之不得，建議衛福部應該要邀請這些專家，一起前往日內瓦。