快訊

不用買AirPods Pro 3…現在先買AirPods Pro 2！外媒曝3原因：不用等了

印巴衝突再升溫！巴總理召開核武決策機構會議 印度關閉境內32座機場

開門拿外送「多出一隻毛孩」 才進門就踏踏爽睡！女子大驚：貓咪點得到？

被點名赴WHA大會 台大名醫陳晉興：若被徵召願自費前往

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院外科部主任陳晉興表示，國家若有需要，很樂意隨衛福部前往日內瓦，自費前往也沒有問題，衛福部長一直很照顧提拔自己，「若部長徵召，一定全力配合。」記者葉信菉／攝影
台大醫院外科部主任陳晉興表示，國家若有需要，很樂意隨衛福部前往日內瓦，自費前往也沒有問題，衛福部長一直很照顧提拔自己，「若部長徵召，一定全力配合。」記者葉信菉／攝影

立委陳菁徽日前在立院質詢時，點名台大醫院外科部主任陳晉興、台中榮總前院長陳適安等醫界專家，隨衛福部長邱泰源等人，赴瑞士參加世界衛生大會（WHA）周邊會議，衛福部則稱，因預算刪減，隨團專家需減少10人。對此，前副總統陳建仁今天表示，台灣幫助各國力道減少，相當可惜。陳晉興則說，若衛福部徵召，願意自費前往。

陳建仁出席陳晉興與營養專家合著的新書「肺癌治療與精準營養」發表會時表示，台灣在全球公共衛生有良好表現，「台灣可以幫忙，也正在幫忙」，本屆世界衛生大會，因立院刪減預算，導致10位專家無法隨團至日內瓦參與世界衛生大會周邊會議，這相當可惜，也讓台灣幫助各國的力道減少，希望以後能有更多專家隨團與會，讓國際見證台灣在全球公共衛生貢獻，「展現台灣慈悲善良的心，以及願意幫助全球的典範。

陳晉興是國內肺癌權威，曾推動我國低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，也是陳建仁多年前罹患肺癌時主治醫師。他表示，感謝委員愛戴提拔，國家若有需要，很樂意隨衛福部前往日內瓦，自費前往也沒有問題，衛福部長一直很照顧提拔自己，「若部長徵召，一定全力配合。」

陳晉興不忘提醒民眾注意肺癌威脅。他表示，台灣已經開始肺癌篩檢政策，希望符合條件者，都應該接受國家篩檢，若沒有危險因子者，也要注意自身健康，考慮自費接受低劑量電腦斷層，早期發現才能早期根治。

陳菁徽日前在立院說，自己去年隨團至瑞士參加世衛大會，有瑞士醫師告訴她，台灣若能邀請陳適安，或改變台灣肺腺癌治療指引的台大醫院外科部主任陳晉興，大家一定都會來聽演講，甚至求之不得，建議衛福部應該要邀請這些專家，一起前往日內瓦。

肺癌 衛福部

延伸閱讀

教廷選出新教宗良14世 我方是否出席就職典禮？陳建仁表態

陳菁徽護理師節前 捐3萬6千個口罩護白衣天使

萊豬進台灣 陳菁徽轟邱泰源：不敢承諾防堵入校園

人工生殖法「脫鉤版本」沒進度？ 邱泰源給出時間承諾

相關新聞

被點名赴WHA大會 台大名醫陳晉興：若被徵召願自費前往

立委陳菁徽日前在立院質詢時，點名台大醫院外科部主任陳晉興、台中榮總前院長陳適安等醫界專家，隨衛福部長邱泰源等人，赴瑞士參...

照片看歷史／1968年雲裳小姐雲裳小天使選拔 倡愛用國貨

1968年5月10日，中國雲裳小姐選拔會在聯合報大樓舉行茶會，將進行雲裳小姐和雲裳小天使選拔。報名小天使選拔的家長們表示：讓孩子來參加活動，是希望增加孩子們的見識，並展現孩子活潑可愛的一面。主辦方說，報名小天使選拔的孩童資料正在整理中，3天之內可整理就緒，將與雲裳小姐同時進行後續的複選和決選。

世衛行動團將赴日內瓦 向大會遞呼籲信

第七十八屆「世界衛生大會（WHA）」將於五月十九日在瑞士日內瓦登場，我國今年連續第九年未獲邀請函，衛福部長邱泰源昨天表示...

世衛行動團516出發 邱泰源：遞交「半抗議半呼籲」信函

第78屆世界衛生大會（WHA）將於19日起在瑞士日內瓦登場，台灣仍未收到邀請。衛福部長邱泰源今表示，5月16日仍會如期出...

林月琴趕盡殺絕「最沒道德」社工：被藍扣帽剛好而已

男童「剴剴」遭保母凌虐致死案，民進黨立委林月琴被爆當時作為訪視督導沒盡責，她今早為此更落淚。台北市社工職業工會副理事長沈...

打詐作為引關注 數發部長黃彥男：政府有紅隊與藍隊資安攻防

台東大學今天辦理「2025資訊管理研討會」暨長茂科技捐贈資安軟體儀式，邀請數位發展部長黃彥男講演，針對國人關心的打詐議題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。