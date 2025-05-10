快訊

日職／古林睿煬母親節登板戰樂天 火腿隊有「甜蜜煩惱」

白沙屯媽生氣了？香燈腳搶轎爆推擠…鑾轎突「斷棍」切面超平整

旅義學者：新教宗恐緩議兩岸難題 台梵同心關係可穩

中央社／ 梵蒂岡9日專電

教宗上任是否牽動台梵關係，旅義台灣學者江國雄認為，新教宗有很多當務之急，對梵中台三角關係應不會馬上做重大決定，台灣可思考如何協助新教宗謀求人類福祉，他相信台梵只要走在同一條路上，台梵關係將永遠鞏固。

教廷是台灣在歐洲唯一邦交國，教宗良十四世8日當選天主教第267任領袖。旅義數十年的學者江國雄接受中央社訪問，談論台梵關係走向；江國雄曾在梵蒂岡廣播電台擔任資深編輯多年，著有中梵外交關係史續編等書籍。

江國雄表示，台灣民眾高度關切台梵關係，是非常可理解的，台梵關係比較微妙，主因有中共介入其中，且中共對台梵關係經常會「做些手腳」。

不過江國雄認為，台灣民眾不必過度擔心或著急將來會怎樣，因為新教宗選出後，應不會馬上決定梵中台三角關係如何解決，這並非新教宗首要工作，恐要花些時間去觀察，「且教廷作法，通常也不會像美國總統那樣採取非常激烈的方式，這不是教廷的作風。」

此次教宗選舉結果大出各國輿論預料。江國雄表示，根據他多年觀察，世俗與教廷內部觀點常有落差，因為世俗的出發點，不論官方、民間或學術界，多半都是從國際政治角度去解讀。

只聚焦在台梵或兩岸關係，「我覺得這樣的解讀有點狹隘」，江國雄坦言，教廷面對的是全球性問題，除了天主教信仰，也要努力跟世界其他主要宗教對話，包括伊斯蘭宗教、佛教、東正教等，還要跟信仰基督的其他教派團體尋求合一、避免分裂，這是任何教宗上任後很重大的責任。

此外，江國雄表示，教廷最核心關注問題是全世界人類的福祉，最近三、四年來，世上發生很多不幸的事，大大小小戰爭此起彼落，就像剛去世的前教宗方濟各所說，第三次世界大戰早已開始，只不過這次大戰是以一種分裂方式進行，包括俄烏戰爭、以哈戰爭，還有近日才爆發的印度、巴基斯坦衝突等。

江國雄表示，世界波動愈來愈劇烈，新教宗作為全球重要精神領袖，上任後當務之急必然是盡最大努力思考如何消弭人類的不幸，戰爭就是人類最大的不幸。

台灣與教廷享有共同民主自由人權價值，台梵長期攜手推動人道救援工作，對於新教宗上任後，台灣還可透過那些做法加強台梵關係，江國雄認為，台灣應多多思考及設想，怎麼能跟教廷所追求的最終目標配合，讓台灣立場始終跟教廷合拍、走在同一條路上。

江國雄說，教廷當然不願意看到誰跟其唱反調，只要台灣、特別是駐教廷大使館，努力配合新教宗對全世界的政策作法，用有形無形力量支持新教宗為全人類謀求福利，相信台灣跟教廷的關係將永遠鞏固。

教宗 梵蒂岡

延伸閱讀

梵蒂岡選出美籍新教宗

新教宗良十四世首場彌撒 期許教會成為燈塔「照亮世界暗夜」

天主教新教宗「良十四世」上任 北京祝賀：盼續以建設性精神對話

新教宗「良14世」首位美籍教宗 川普：我國莫大榮耀

相關新聞

被點名赴WHA大會 台大名醫陳晉興：若被徵召願自費前往

立委陳菁徽日前在立院質詢時，點名台大醫院外科部主任陳晉興、台中榮總前院長陳適安等醫界專家，隨衛福部長邱泰源等人，赴瑞士參...

照片看歷史／1968年雲裳小姐雲裳小天使選拔 倡愛用國貨

1968年5月10日，中國雲裳小姐選拔會在聯合報大樓舉行茶會，將進行雲裳小姐和雲裳小天使選拔。報名小天使選拔的家長們表示：讓孩子來參加活動，是希望增加孩子們的見識，並展現孩子活潑可愛的一面。主辦方說，報名小天使選拔的孩童資料正在整理中，3天之內可整理就緒，將與雲裳小姐同時進行後續的複選和決選。

世衛行動團將赴日內瓦 向大會遞呼籲信

第七十八屆「世界衛生大會（WHA）」將於五月十九日在瑞士日內瓦登場，我國今年連續第九年未獲邀請函，衛福部長邱泰源昨天表示...

世衛行動團516出發 邱泰源：遞交「半抗議半呼籲」信函

第78屆世界衛生大會（WHA）將於19日起在瑞士日內瓦登場，台灣仍未收到邀請。衛福部長邱泰源今表示，5月16日仍會如期出...

林月琴趕盡殺絕「最沒道德」社工：被藍扣帽剛好而已

男童「剴剴」遭保母凌虐致死案，民進黨立委林月琴被爆當時作為訪視督導沒盡責，她今早為此更落淚。台北市社工職業工會副理事長沈...

打詐作為引關注 數發部長黃彥男：政府有紅隊與藍隊資安攻防

台東大學今天辦理「2025資訊管理研討會」暨長茂科技捐贈資安軟體儀式，邀請數位發展部長黃彥男講演，針對國人關心的打詐議題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。