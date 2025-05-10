旅義學者：新教宗恐緩議兩岸難題 台梵同心關係可穩

新教宗上任是否牽動台梵關係，旅義台灣學者江國雄認為，新教宗有很多當務之急，對梵中台三角關係應不會馬上做重大決定，台灣可思考如何協助新教宗謀求人類福祉，他相信台梵只要走在同一條路上，台梵關係將永遠鞏固。

教廷是台灣在歐洲唯一邦交國，教宗良十四世8日當選天主教第267任領袖。旅義數十年的學者江國雄接受中央社訪問，談論台梵關係走向；江國雄曾在梵蒂岡廣播電台擔任資深編輯多年，著有中梵外交關係史續編等書籍。

江國雄表示，台灣民眾高度關切台梵關係，是非常可理解的，台梵關係比較微妙，主因有中共介入其中，且中共對台梵關係經常會「做些手腳」。

不過江國雄認為，台灣民眾不必過度擔心或著急將來會怎樣，因為新教宗選出後，應不會馬上決定梵中台三角關係如何解決，這並非新教宗首要工作，恐要花些時間去觀察，「且教廷作法，通常也不會像美國總統那樣採取非常激烈的方式，這不是教廷的作風。」

此次教宗選舉結果大出各國輿論預料。江國雄表示，根據他多年觀察，世俗與教廷內部觀點常有落差，因為世俗的出發點，不論官方、民間或學術界，多半都是從國際政治角度去解讀。

只聚焦在台梵或兩岸關係，「我覺得這樣的解讀有點狹隘」，江國雄坦言，教廷面對的是全球性問題，除了天主教信仰，也要努力跟世界其他主要宗教對話，包括伊斯蘭宗教、佛教、東正教等，還要跟信仰基督的其他教派團體尋求合一、避免分裂，這是任何教宗上任後很重大的責任。

此外，江國雄表示，教廷最核心關注問題是全世界人類的福祉，最近三、四年來，世上發生很多不幸的事，大大小小戰爭此起彼落，就像剛去世的前教宗方濟各所說，第三次世界大戰早已開始，只不過這次大戰是以一種分裂方式進行，包括俄烏戰爭、以哈戰爭，還有近日才爆發的印度、巴基斯坦衝突等。

江國雄表示，世界波動愈來愈劇烈，新教宗作為全球重要精神領袖，上任後當務之急必然是盡最大努力思考如何消弭人類的不幸，戰爭就是人類最大的不幸。

台灣與教廷享有共同民主自由人權價值，台梵長期攜手推動人道救援工作，對於新教宗上任後，台灣還可透過那些做法加強台梵關係，江國雄認為，台灣應多多思考及設想，怎麼能跟教廷所追求的最終目標配合，讓台灣立場始終跟教廷合拍、走在同一條路上。

江國雄說，教廷當然不願意看到誰跟其唱反調，只要台灣、特別是駐教廷大使館，努力配合新教宗對全世界的政策作法，用有形無形力量支持新教宗為全人類謀求福利，相信台灣跟教廷的關係將永遠鞏固。