世衛行動團將赴日內瓦 向大會遞呼籲信

第七十八屆「世界衛生大會（WHA）」將於五月十九日在瑞士日內瓦登場，我國今年連續第九年未獲邀請函，衛福部長邱泰源昨天表示，官方行動團仍按照原計畫於五月十六日晚間出發，此行是「半抗議、半呼籲」，將向大會遞交呼籲信函，讓身為醫療衛生優等生的台灣，能完整參與WHA，與各國醫衛交流。

廿一個醫事團體昨天也齊聲呼籲，世界衛生組織應正視台灣對全球健康的貢獻，讓我以觀察員身分參加今年世界衛生大會。醫師公會全聯合會理事長周慶明說，代表全球數百萬醫師的世界醫師會，日前已再度發函給世衛組織秘書長譚德賽，重申台灣參與世界衛生大會的必要性。

邱泰源表示，受到經費被核刪的影響，今年官方行動團人數少了三分之一、只剩廿多人。由於國外旅費預算被刪了六成，今年WHA團邀請專家名額至少比去年少了十個，只能維持國際外交核心人員。衛福部國際合作組主任施金水表示，此行會持續與其他國際組織互動，至少會與四十個以上國家互動。

立委王正旭表示，台灣堅定認同防堵疫病擴散，也維護人類健康普世價值。周慶明說，全球面臨氣候變遷、新興傳染病、高齡化、慢性病等挑戰，應各國合作、資訊透明才能因應。我國被排除在全球公衛體系外，違背世界衛生組織「健康為基本人權」的價值。