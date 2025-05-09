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僑領王哲男多次促成台日高層會談 獲頒海華榮譽章

中央社／ 台北9日電

僑務委員會委員長徐佳青今天頒贈海華榮譽章予僑務諮詢委員王哲男，表彰其長年協助政府僑務工作與促進台日交流的貢獻。徐佳青表示，王哲男多次促成台日高層會談，為深化台日雙方友好互動盡心盡力。

徐佳青今天在僑委會頒贈海華榮譽章予王哲男；王哲男表示，在人生這個階段能獲取此榮耀感到感激，這不只是對他個人過去的努力給予肯定，也代表了台日多年來在教育、文化與經濟交流的累積成果。

王哲男說，「我始終相信，人與人之間的信任與情誼，是國與國之間穩固的橋梁」，感謝一路同行的夥伴，並會繼續盡心力將台日合作延續下去。

徐佳青致詞表示，王哲男旅日多年，於1991年創立近畿大學校友會並擔任創會會長，且曾於1997年至2003年擔任僑務委員，目前為僑務諮詢委員，持續協助政府推動僑務工作，促進日本與台灣的交流，並給予離鄉背井的台灣留日學生關懷和照顧。

徐佳青說，王哲男具有宏觀視野，經常以自身人脈推動政府、民間團體和日本官方和商界的交流，例如曾於安倍晉三擔任首相期間的經濟產業大臣世耕弘成，是近畿大學理事長，在王哲男的積極聯繫與協助下，促成兩國多次的高層會談，深化台日雙方友好互動，可以說是盡心盡力，為台灣建立最好的國民外交。

台日 徐佳青 日本

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