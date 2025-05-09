黃彥男：數發部每月下架萬則詐騙廣告

數發部長黃彥男今天表示，透過AI技術偵測辨識，每月至少下架上萬則詐騙廣告，「不是很完美，但會持續努力」。

國立台東大學今天舉辦「2025資訊管理研討會」暨長茂科技捐贈資安軟體儀式，邀請黃彥男講演，他以AI產業談到基礎建設強化、法規調適、人才培育與國際合作等五大面向，剖析探討台灣在全球AI發展的策略定位與機會。

黃彥男表示，行政院昨天通過4年投入新台幣88億元預算，提升國家數位韌性及提高資安產值，88億元預算僅指數發部，而整個計畫應破200億元，這也代表政府相當重視資安，畢竟資安不只是打詐，而是個產業。

他說，現今網路攻擊多使用生成式AI技術，傳統方式難以防守，第7期計畫將運用AI建立主動防禦機制，利用生成式AI追蹤駭客入侵軌跡，識別更多入侵手法，偵測未知威脅及預測可能攻擊，藉以提出預警，強化機關資安防護。

有關防詐議題，黃彥男表示，詐團技術先進，「數發部爭取6千萬投入AI資安防護，詐團可能投入6億，因詐團可賺60億，是不對等的戰爭」，如何運用有限資源強化防禦成為挑戰，數發部推動社群廣告實名制，也透過AI 技術偵測辨識，每月至少下架上萬則詐騙廣告，「不是很完美，但會持續努力」。