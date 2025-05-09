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國合會辦國際開發援助論壇 陳明祺：實現榮邦共好

中央社／ 台北9日電

國合會今天舉辦第一屆國際開發援助現場論壇，外交部政務次長陳明祺表示，期許國合會在遵循外交政策並結合台灣優勢產業下，堅定實踐Taiwan Can Lead的理念，成為推動「總合外交」的關鍵推手，實現榮邦共好的願景

財團法人國際合作發展基金會（國合會）今天與國家圖書館合作舉辦第一屆國際開發援助現場論壇，主題為2025年全球貿易援助（Aid for Trade）的機遇與挑戰，多個友邦駐台大使館派員與會。

陳明祺致詞表示，國合會1996年成立後，擔負台灣的政府開發援助（ODA）專業援外機構的角色，依循國際趨勢，呼應夥伴國家需求，發揮台灣優勢經驗，推動各項合作計畫，「貿易援助」更是其中備受重視的工具之一，台灣透過貿易援助持續協助友邦和夥伴國家克服制度性障礙，透過基礎建設升級、制度改革與能力建構，公平參與全球貿易體系。

面對當前新的全球政經局勢，陳明祺說，如何讓貿易援助發揮實效，強化開發中國家經濟自主與競爭力，將是未來國際發展合作的核心議題，期許國合會在遵循外交政策並結合台灣優勢產業下，堅定實踐Taiwan Can Lead的理念，成為推動「總合外交」的關鍵推手，實現榮邦共好的願景。

聖克里斯多福及尼維斯大使范東亞（Donya LynexFrancis）致詞表示，貿易援助旨在幫助開發中國家增強人力資源、貿易能力以及基礎建設，以改善貿易機會並帶動經濟成長和提高人民生活水準。

范東亞指出，聖克里斯多福及尼維斯與台灣在1983年建交以來，一直透過從農業、教育、環境保護與公衛等領域一系列的計畫，來促進永續發展並有助於增進人力素質和創造更公平的社會，並為「2040永續島嶼」的目標做出貢獻，而國合會與聖克里斯多福及尼維斯的合作體現了夥伴關係，如何成功應對小型開發中國家面臨的挑戰，也創造了更美好的未來。

永續 開發中國家 願景

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